No se olvida del Monumental: Marcelo Moreno Martins se ofrece para fichar por Colo Colo en diciembre

El duelo por Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Curicó Unido no solo dio que hablar por lo realizado sobre el césped del Estadio Monumental, sino que también por lo que sucedió en la zona mixta del recinto de Pedrero.

Allí, Marcelo Moreno Martins, delantero de los paraguayos, fue consultado por su frustrado fichaje con Colo Colo el año pasado, en donde hubo largas negociaciones, pero finalmente el jugador optó por rechazar la propuesta.

“Estuve muy cerca de poder fichar para Colo Colo en su momento. Tengo un respeto muy grande por Gustavo Quinteros, lo conozco bien, él me conoce y sabe mi carácter, de mi fútbol y de cómo trabajo”, comenzó explicando el histórico delantero de Bolivia.

Y Martins fue más allá, demostrando su felicidad por pisar el césped del estadio de Colo Colo. “No se pudo en su momento, porque Cruzeiro me necesitaba y no me dejó venir (a Colo Colo). Ahora tengo que defender la camiseta de Cerro Porteño, estoy muy comprometido con el club, pero también muy feliz de venir a Chile, al estadio de Colo Colo”, expuso.

Finalmente y tras todas esas frases complices, el artillero de 35 años dejó abierta la chance para poder jugar por el actual campeón del fútbol chileno. “Tengo contrato hasta diciembre. Después de diciembre, si Cerro Porteño no quiere renovar conmigo, las puertas están abiertas para ver si Colo Colo y Gustavo Quinteros me quieren”, contó. Habrá que esperar 10 meses para ver si aquello se transforma en realidad o solo queda como una declaración de buenas intenciones.