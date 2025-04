Novak Djokovic tropieza ante Arnaldi en el debut del Masters de Madrid y suma una nueva decepción en la temporada 2025

Novak Djokovic (5°) vuelve a sufrir un duro golpe. En su debut en el Masters 1000 de Madrid, el serbio cayó de manera sorpresiva ante el italiano Matteo Arnaldi (44°) por parciales de 6-3 y 6-4 y se despidió de forma anticipada del torneo celebrado en la capital española.

Como ya viene siendo habitual a lo largo de la temporada 2025, el tenista balcánico no pudo desplegar sus mejores atributos y terminió sucumbiendo en la arcilla de Madrid. A sus 38 de edad, sus movimientos no son los mismos. Es más, sus fallos en situaciones claves le pasaron la cuenta y acabaron sentenciando su destino: tuvo 30 errores no forzados, 20 de ellos en el primer set. Además, apenas capitalizó uno de los cinco puntos que tuvo para quebrar el servicio de su rival.

Esta decepción se suma a las que que venía arrastrando. Salvo su actuación en el Masters de Miami, torneo en el que llegó a la final, el resto de sus exhibiciones no habían sido buenas. Por ejemplo, tanto en el ATP de Doha, como en los Masters de Indian Wells y Montecarlo, Nole se fue derrotado en el debut. De hecho, el encargado de ser su verdugo en el estreno del certamen monegasco fue el chileno Alejandro Tabilo.

Ahora, con este nuevo fracaso en la temporada, el serbio asume su fatídico momento actual. “Es una realidad bastante nueva para mí. La sensación que vivo es completamente diferente a la que tuve en más de veinte años de tenis profesional, así que es un reto mental para mí afrontar estas sensaciones en la pista, saliendo temprano ahora con regularidad en los torneos. Supongo que así es el ciclo de la vida y que con el tiempo es algo que iba a suceder. Ahora intento usar esto como motor para el futuro. Obviamente, los Grand Slams son los torneos más importantes para mí y en donde quiero jugar bien, lo que no significa que no quiera ganar aquí. Este año no estoy seguro de si podré ganar en Roland Garros pero haré todo lo posible”, comentó a la transmisión oficial.

Jarry también dice adiós

En paralelo a la eliminación de Djokovic, Nicolás Jarry (57°) también concluyó su participación en el Masters 1000 de Madrid. En la cancha 3, el chileno sucumbió frente al búlgaro Grigor Dimitrov (16°) por un marcador de 6-3 y 6-4.

La raqueta nacional sufrió dos quiebres de entrada en ambos parciales, una situación difícil que no le permitió reponerse durante todo el transcurso del cotejo. Además, su clásico derechazo cruzado terminó impactando la red en múltiples ocasiones. No estuvo fino.

De este modo, el capitalino dice adiós de territorio ibérico y se prepara para el Masters de Roma. En dicha competición, carga con una responsabilidad extra: deberá defender los puntos en el ranking ATP al haber llegado a la final en 2024.