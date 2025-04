El llamado de emergencia de Javier Correa para Colo Colo: “Necesitamos competir; hace un mes y medio que no jugamos”

Futbol, Colo Colo vs OÕHiggins Fecha 2, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Javier Correa es fotografiado contra O'Higgins durante el partido de primera division disputado en el estadio Monumental en Santiago, Chile. 24/02/2025 Felipe Zanca/Photosport Football, Colo Colo vs OÕHiggins. 2st turn, Division League 2025. Colo Colo's player Javier Correa is pictured against O'Higgins during the first division match held at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 24/02/2025 Felipe Zanca/Photosport

Javier Correa suena categórico en cada idea que plantea. El delantero argentino es más de respuestas cortas, pero contundentes. De esa forma, por ejemplo, lamenta el empate frente a Racing. “Fue difícil, porque lo tenías ahí. Y que te lo quiten así… bueno”, sostiene, respecto de la igualdad ante el actual campeón de la Copa Sudamericana.

El delantero de Colo Colo procura enfocarse en los próximos desafíos. A la espera de lo que suceda en la Conmebol, con el dictamen relativo a los incidentes en el partido frente a Fortaleza aún con los puntos en el aire, se alista para una ronda de revanchas sin margen para las equivocaciones. “Es cuestión de dar vuelta la página, saber que tenemos una segunda rueda bravísima. Que va a ser de vida o muerte. No sé si la Copa ha sido ingrata. Son así los partidos de Copa. Tienes que hacer partidos perfectos para llevarte un buen resultado y, últimamente, no se nos está dando. Y lo estamos pagando. No sé lo que nos está pasando. Contra Bucaramanga metimos tres goles. Ahora, metimos gol. Contra Fortaleza estaba al caer y pasó lo que pasó. Son cosas que tenemos que corregir, pensando en una segunda rueda”, sostiene.

En el escritorio puede venir un panorama adverso para Colo Colo.

No… Hay que defenderlo a muerte. No se puede, porque nosotros no hicimos nada. Ellos ya sabían lo que había pasado.

¿Usted tiene la idea de que si se sabía antes el partido no se habría jugado?

No se tenía que jugar ese partido. Si ellos sabían, es una irresponsabilidad de ellos, porque se tenía que suspender. No tiene que correr la pelota. El show no debe continuar. No es normal. No somos máquinas.

¿Todos sabían que había muertos en el exterior?

Nosotros, no. Me imagino que ellos sí.

¿Cómo fueron estos días, por lo que pasó?

La verdad es que lo pasamos muy mal. Muy mal. Nos ponemos en el lugar de las familias. Uno tiene hijos, tiene sobrinos de la misma edad y no está bueno. No está bueno que tus hijos se mueran por ir a la cancha.

¿Cómo fue ese momento en que ustedes se enteran?

Dijimos que no íbamos a volver a la cancha. Porque la Conmebol lo quería jugar. Quería sacar a toda la gente y lo quería jugar. ¿Te parece que nosotros tenemos que tener sanción?

En ese escenario, probablemente, no…

¿Cómo va a volver a jugar si hay dos niños muertos? No se puede. No se puede jugar. A la pelota no se puede jugar si hay dos personas muertas.

¿Hay que naturalizar esa reacción?

No somos máquinas. Por más que ustedes nos traten como máquinas, no lo somos. Sentimos. No nos podemos hacer los locos y decir ‘jugamos’. No tiene que continuar el show. Ponte en el lugar de esa víctima, de la gente que perdió un familiar. Nosotros no íbamos a jugar. Yo me cambié y todo. Le dije que no íbamos a jugar. Que jugara él, si quería.

Pensando en lo que va pasar, muy probablemente, la próxima semana. ¿Se entra a jugar pensando en que a Colo Colo lo van a sancionar?

No nos van sancionar. No nos van a sancionar.

Javier Correa, en el partido entre Colo Colo y Racing (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El rendimiento

¿Cuál es el mensaje interno, como plantel, pensando en el futuro en la Copa?

Que estamos vivos. No pasa nada. Hay que seguir. En algún momento se va a dar vuelta la racha, vamos a ganar y nos vamos a prender.

Personalmente, ¿cómo se ha sentido?

Bien. Tenemos que competir un poco más. Tener un poco más de partidos. Llegas sin competencia a estos partidos y te liquidan. Se te ven todas las falencias. Pero si no compites, no tienes chances.

Colo Colo cambió la figura táctica para favorecer la producción ofensiva. ¿le acomodó?

La verdad, sí. Me siento cómodo. Ahora queda trabajar para lo que viene.

¿Qué falta? Porque da la sensación de que se ve a un Claudio Aquino al que podrían aprovechar de mejor manera, que a veces se carga a un costado para tener el balón. A ustedes, como delanteros, eso les afecta.

No sé. Eso lo tiene que decir el técnico. Esa pregunta es para el técnico, no para mí.

¿Siente que falta un jugador que lo alimente, para tener más opciones?

Claudio nos ha puesto varias veces mano a mano. Yo, a veces, no estuve fino, pero son partidos. Hay partidos en que te deja mano a mano y otros en que no. Este partido era difícil. No había muchos espacios. Son partidos. No es que todos los días Claudio se va a levantar temprano y me la va a poner delante del arquero. Hay que entender también. Un poquito.

¿Es cuestión de tiempo esa cohesión que tiene que haber?

Es competir. Lo dije. No competimos nosotros. Hace un mes y medio que no jugamos en el torneo. No hay partidos.

Ahora se viene una seguidilla…

Eso es lo que tenemos que ver. Cómo estamos. Si no competimos, todavía. Hay que competir para ver cómo estar. Si no, no hay rodaje. No hay nada.

Eso tiene que ver con un campeonato nacional que ha sido permanentemente interrumpido.

Mucho partido suspendido.

¿Cómo se ve eso desde el punto de vista del futbolista?

No queremos. Si nosotros queremos competir. Lo más lindo es competir. El partido que sea, contra el rival que sea.