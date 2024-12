Orgullo chileno: Tania Zeng es elegida como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo

Tania Zeng sigue escribiendo historia. Ahora con un hito internacional. Como suele hacerlo, la BBC desarrolló una lista con las 100 mujeres más influyentes del año. “Reconoce el precio que este año han tenido que pagar, celebrando a aquellas que, gracias a su resiliencia, están impulsando el cambio, al tiempo que el mundo cambia a su alrededor. La lista también mantiene su compromiso de explorar el impacto de la emergencia climática, destacando a las pioneras del clima que trabajan para ayudar a sus comunidades a hacer frente a sus impactos”, explican en su artículo. La tenimesista nacional fue incluida.

“La jugadora de tenis de mesa chino-chilena Zhiying Zeng (o Tania) hizo su debut olímpico en los Juegos de París 2024 a sus 58 años. Llevaba mucho tiempo esperándolo: con su madre como entrenadora, se hizo profesional a los 12 años. Clasificó para el equipo nacional chino, pero luego se trasladó a Chile, y abandonó el deporte durante 30 años para centrarse en sus negocios. La pandemia de covid-19 hizo que Tania Zeng volviera al tenis de mesa. Para 2023 era la mujer mejor clasificada en este deporte en Chile, y representó al país en el Campeonato Sudamericano y los Juegos Panamericanos antes de cumplir su ‘sueño de toda la vida’ de clasificarse para los Juegos Olímpicos”, proponen en el apartado dedicado a la nortina.

Tania Zeng compitió en los Juegos Olímpicos con 58 años. Foto: (@MindepTarapaca)

Zeng sigue viviendo momentos adrenalínicos. Su historia se hizo popular en los Juegos Panamericanos. “Para mi ha sido todo muy nuevo. Con mi edad, a esta altura de mi vida, entrar a competir al alto rendimiento, con profesionales, es algo nuevo. Estoy feliz de estar acá y poder participar a este nivel. Cuando llegué a Chile, no competí por temas familiares. Me dediqué a otro rubro, el comercial. Después una se casa, tiene hijos y no tuve tiempo de jugar. Pensándolo ahora, pude haber entrado mucho antes. Por suerte nunca es tarde”, contó a El Deportivo cuando se desarrollaba Santiago 2023.

Meses más tarde sorprendió al país clasificándose a los Juegos Olímpicos. “Después de los Panamericanos mi vida cambió completamente. Ahora estoy enfocada 100 por ciento en el deporte. Hay gente que me ayuda con la empresa, con lo que hacía antes. Mi hermano es un gran apoyo. Yo ya no estoy viendo eso, me he dedicado solo a entrenar y competir. Me dicen que siga mi sueño. Dejé de lado las otras cosas, ahora estoy enfocada completamente en el tenis de mesa”, explicó a este medio tras su paso a la cita de los anillos.

Pese a tener 58 años, la deportista no ve de cerca el retiro. “Yo quiero seguir hasta donde me dé. Después de los Juegos Olímpicos quiero seguir jugando, no he pensado en detenerme aún. No sé cuando tiempo pueda seguir en el alto rendimiento, pero me hay torneos masters, donde podría seguir jugando. Esta es mi pasión, es lo que más me gusta hacer”, sentencia.

En la nómina también se figura la actriz Sharon Stone, la activista y sobreviviente de violación, Gisèle Pélicot, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Nadia Murad, la astronauta Sunita Williams y la cantante Raye, entre otras destacadas personalidades.