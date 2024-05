Otra vez Ecuador: el escándalo en el que está envuelto un exjuvenil de Colo Colo suspendido para investigar su identidad

Alexander Bolaños pasó sin trascendencia por Colo Colo. El puntero ecuatoriano, entre 2016 y 2018, tuvo buenas actuaciones en las juveniles del Cacique, pero sumó muy poca experiencia en el primer equipo. Hoy, con 24 años, está envuelto en un escándalo: fue suspendido provisionalmente por la federación de su país mientras se investiga su identidad.

El futbolista el año pasado había sido transferido al Independiente del Valle, una de las instituciones más destacadas en el último tiempo en Ecuador. Durante este 2024, alcanzó a disputar 12 partidos con el club, nueve por la torneo local y tres en la Copa Libertadores. Además, marcó dos tantos.

Bolaños en un amistoso ante Everton este año. Foto: Andrés Pina/Photosport

Una denuncia que encendió las alarmas

El escándalo comenzó con la denuncia de un supuesto exrepresentante de Bolaños, quien dijo a en radio Sport 890 de Uruguay sin declarar su identidad: “En 2012 yo llevé a Alexander a Portoviejo, en ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento. Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años”.

El agente reconoció que le dieron dinero para que no hablara el tema: “Yo tuve y tengo la cédula original del jugador. En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”. Las fechas que establece el denunciante no son menores, puesto que precisamente en 2016 fue cuando arribó a Colo Colo.

Ante toda esta situación, fue el propio Independiente del Valle el que pidió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que se inicie una investigación para esclarecer los hechos. En su defensa, argumentaron en un comunicado que el futbolista “había jugado en varios otros equipos nacionales y del exterior, como son Canteras del Jubones, Anaconda FC, Colo Colo (Chile), Club Aguilas STD, Club O’Higgins (Chile), Barcelona SC, Atl. Santo Domingo, Deportes Concepción (Chile), y Técnico Universitario; además de haber sido parte de las selecciones ecuatorianas Sub 20 y Sub 23, todo esto sin que nunca se haya sugerido ninguna irregularidad en sus datos de identidad”.

Bolaños en su debut en el plantel de honor de Colo Colo. Foto: Alejandro Zoñez/Photosport

Esto trae a la memoria otros casos emblemáticos que ocurrieron en ese país, como el de Alexander Domínguez o Walter Ayoví. Además, en Chile se recuerda particularmente lo ocurrido con Byron Castillo, con quien se comprobó una inscripción irregular para que jugara por la selección ecuatoriana.

Un breve paso por el primer equipo de Colo Colo

Alexander Bolaños disputó apenas dos partidos en el plantel de honor de los albos. Ambos fueron en el Campeonato Nacional 2018: 79 minutos en el triunfo de visita sobre 2-1 sobre Huachipato (el 24 de noviembre) y 60 minutos en la derrota 0-2 ante Universidad de Concepción en el Monumental (2 de diciembre).

Luego de eso, se marchó de Macul rumbo a las cadetes de O’Higgins. En 2022 regresó para defender a Deportes Concepción, en donde registró sólo 14 encuentros.