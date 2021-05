Pablo Milad habla por primera vez del caso coimas: “No voy a tolerar ningún acto de corrupción en el fútbol chileno”

Hasta ahora, Pablo Milad, presidente de la ANFP, se había mantenido en silencio ante las denuncias de coima y arreglo de partidos en el fútbol chileno, tras la información publicada en el programa La Red Deportes y que involucra específicamente a Lautaro de Buin. El embrollo ha crecido, sin embargo, por lo que el dirigente por primera vez se refiere a estos casos. Y también, aunque sin entrar en mucho detalle, aborda la situación de Unión La Calera, que enfrenta una investigación por la supuesta suplantación del arquero Alexis Martín Arias.

¿Sabía usted de las acusaciones contra Lautaro de Buin por supuestas coimas en Segunda División, antes de que se dieran a conocer en televisión?

No. Nunca hemos recibido una denuncia formal en relación al tema. Hasta el día de hoy nadie ha entregado a la ANFP pruebas o denuncia concreta acerca de las supuestas irregularidades que un medio informó. Como primera medida le solicitamos al programa de La Red y a su periodista Víctor Gómez que entregara los antecedentes para investigar. Ante la nula respuesta del periodista y el canal, el directorio instruyó al equipo legal para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad, para que investigue los supuestos hechos de corrupción señalados por el periodista Gómez. Además, debo comentar que tan pronto surgieron los comentarios en medios de comunicación nos pusimos en contacto con el Departamento de Integridad de la FIFA, para que también esté al tanto de estos hechos.

¿Conversaron con los clubes involucrados?

No, porque no hemos tenido una denuncia formal ni antecedentes concretos que demuestren la presencia de irregularidades en uno o más partidos. Como directorio, creemos que las acciones que hemos tomado ante la Fiscalía y la FIFA dejan en claro nuestra posición.

¿No será que llegó el tema a sus oídos, pero no le prestó atención por ser una categoría menor? Varios clubes, como Fernández Vial, filtraban por distintas vías este caso...

No me consta lo que usted señala. Solo que una vez que el periodista Víctor Gómez lanzó esta información y ante la nula respuesta del medio de entregar los antecedentes, algo que hasta el día de hoy no sucede, acudimos a la Fiscalía para que investigara este hecho. Para esta ANFP todos los clubes son importantes.

¿Por qué la ANFP se mantiene en silencio frente a estas denuncias? ¿No debería tener un rol más presente para fiscalizar y esclarecer hechos tan graves?

Precisamente por lo que usted me pregunta es que hicimos la denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad. Que quede claro, este directorio ha actuado con la máxima diligencia a pesar de no haber recibido ninguna denuncia formal. No voy a tolerar ningún acto de corrupción en el fútbol chileno.

El silencio también se puede tomar como acto de complicidad....

Bajo ningún punto de vista hubo silencio, al contrario, porque recurrimos inmediatamente a la Fiscalía de Alta Complejidad una vez que el periodista dio a conocer públicamente sus imputaciones. Como ANFP, insisto, no hemos recibido denuncia o pruebas algunas que respalden estos hechos, por lo que la Fiscalía de Alta Complejidad es el organismo indicado para perseguir estos supuestos hechos delictivos.

¿Conmebol o FIFA han pedido antecedentes?

La ANFP de manera inmediata informó al Departamento de Integridad de la FIFA acerca de estos hechos.

¿Qué se busca yendo a la fiscalía de alta complejidad?

Que investigue el tema en profundidad y que esclarezca los hechos. Si hay corrupción que se castigue con dureza. Y si no existen antecedentes nos reservaremos las acciones pertinentes.

Si se llega a comprobar corrupción, ¿qué posición tomará la ANFP?

Emprenderemos las acciones necesarias para obtener la máxima sanción disponible que nos faculta nuestra normativa interna para todos aquellos que resulten involucrados.

Usted como presidente de la ANFP también se ha mantenido en silencio frente al caso de supuesta suplantación en Unión La Calera....

Desde que apareció la denuncia en la fiscalía, de manera inmediata nos pusimos a completa disposición y entregamos todos los antecedentes a los organismo pertinentes que fueron solicitados.

Pero usted nuevamente no dice nada al respecto...

Estamos a la espera del pronunciamiento de la Justicia y nuestra intención no es interferir en la investigación, sino que colaborar con todos nuestros medios posibles.