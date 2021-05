Pablo Quintanilla marcha tercero en el Rally de Andalucia y definirá su permanencia en el podio este domingo

Una difícil jornada tuvo este sábado Pablo Quintanilla en el Rally de Andalucia. El piloto nacional llegó en la quinta posición de la etapa a seis minutos y 57 segundos del líder, Joan Barreda, quien también es su compañero en el Monster Energy Honda Team. En la tabla general, a falta de la última jornada, el oriundo de Valparaíso marcha en la tercera posición.

Quintanilla, en su Honda CRF450 Rally, debió recorrer 430 kilómetros, en la etapa más larga de la competencia disputada en España. “Hemos terminado el tercer día de carrera, contento de cómo ha ido el día. Hoy fue más o menos similar el terreno al de ayer; camino sinuoso, mucha vegetación, algunos sectores técnicos por las montañas. La verdad es que estoy contento, he ido agarrando ritmo, me he ido sintiendo bien en la moto, y lo importante y que es el objetivo de esta carrera era coger feeling y sumar kilómetros en la moto, y la verdad que ha sido muy bueno”, dijo el motociclista nacional.

“Ya nos queda un solo día, la navegación ha jugado un papel importante acá, así es que debemos mantenernos alertas hasta el final. Cualquier cosa puede pasar hasta último minuto, así que concentrado y ha terminar bien la carrera”, agregó.

Este domingo, se disputará la cuarta jornada de la carrera, donde el chileno buscará mantenerse en el podio y pelear para escalar más aún en la tabla del circuito por terminarse en España.