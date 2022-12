Paquito Navarro, estrella española del pádel: “En los deportes de raqueta siempre ha habido grandes chilenos”

Francisco Jesús Navarro, popularmente conocido en España como Paquito Navarro (33 años), es hoy uno de los referentes del pádel en ese país y el mundo. Entre un agobiante cierre de año, el nacido en Sevilla se da el tiempo para atender a El Deportivo y hablar de su primera visita a nuestro país.

Además, conversa sobre la adaptación con su nueva dupla Juan Tello y, de paso, confirma que seguirán juntos el año que viene. También entrega su opinión del pádel chileno y reconoce su admiración hacia Manuel Pellegrini, entrenador del equipo de sus amores, el Real Betis. Paquito estará en suelo nacional el 20 y 21 de diciembre disputando el Pala Tour Fest, torneo en el que también estarán presentes otras grandes figuras de este deporte como Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Martín Di Nenno, Federico Chingotto, entre otros.

¿Cuáles son sus expectativas de esta visita a Chile en la que enfrentará a otros referentes mundiales del pádel?

Para mí va a ser la primera toma de contacto con Chile, tanto profesional como personalmente, porque nunca había estado. Me han hablado muy bien del país, de hecho mi mujer estuvo viviendo ahí seis meses, en Santiago, tiene un recuerdo imborrable y me va a acompañar porque quiere volver sí o sí, así que con muchas ganas de ver cómo está el ambiente. Quiero vivir en primera persona el pádel en Chile.

En esta primera vez, ¿le recomendaron algún lugar para conocer o algo que comer?

Me hablaban de unas bebidas típicas que bebías y media hora después no podías estar de pie (se ríe)… no me acuerdo muy bien el nombre, pero probaremos la gastronomía y aprovecharemos para hacer visita turística.

En el Mundial de pádel de este año en Dubai enfrentó a Chile defendiendo a España. ¿Qué le pareció lo mostrado por el equipo chileno?

En Chile se nota que el pádel está creciendo, se nota que sacan cada vez más jugadores. Y si bien es cierto que todavía se nota un pelín que tienen conceptos y cosas que vienen del tenis, cada año que pasa tienen mejor equipo, ahí con su gran referente que es Javi Valdés, que ya lo sufrí en uno de mis últimos torneos. Yo estoy convencido de que en dos o tres mundiales, seguro que todos esos jugadores y esos niños que van creciendo, el día de mañana le van a poder pelear de tú a tú a España y Argentina. Es cuestión de tiempo para que haya cada vez más chilenos jugando en el circuito profesional, ya tienen un gran nivel. En los deportes de raqueta siempre ha habido grandes chilenos.

¿Cuál es la fórmula para que los países emergentes en el pádel, como es el caso de Chile, puedan en el futuro aspirar a ser potencias de este deporte?

Yo creo que la gran base es que empiecen a jugar desde pequeños, que comiencen a practicar el deporte en los colegios, que los niños puedan jugar al fútbol, al básquetbol y también al pádel como uno más y cuando esa base es grande y muchos niños prefieren hacer pádel, al final tantos años con una pala en la mano los lleva a ser profesionales. Eso requiere un tiempo.

Una nueva etapa en su carrera

¿Cómo ha sido este proceso de adaptación a Juan Tello tras su separación de Martín Di Nenno?

Para mí ha sido todo muy nuevo. A raíz de la separación me cambié de lado, comencé a jugar a la derecha y para mí es como un deporte nuevo, y te digo la verdad, es un proceso muy difícil. Encontré en el Gato (Juan Tello) un revés que está a un nivel altísimo, que me apoya y soy consciente de que si me quero quedar a la derecha tengo que mejorar muchísimo, porque no tiene nada que ver un lado y otro.

Paquito Navarro junto a su nueva dupla Juan Tello. Foto: @navarro_paquito

Hace unos meses dijo que con Juan Tello jugarían por este 2022 y que verían cómo se iban dando los resultados para ver si continuaban. Ya con algunos torneos juntos, ¿seguirán como dupla el otro año?

Bueno, hemos hablado y nuestra idea es continuar en 2023. Creemos que hemos hecho torneos muy buenos y otros no tan buenos, que hay madera y que podemos hacer una buena temporada. Con buenos entrenamientos y con una buena adaptación, por mi parte, podemos ser una pareja muy dura. Así que sí, la idea es continuar en 2023.

Considerando que seguirán juntos, ¿cuáles son los objetivos para este 2023?

El objetivo es ir a cada torneo con la ilusión de ganarlo. Queremos ser una pareja muy competitiva, pero somos conscientes de que las duplas que se forman el año que viene y las que están van a ser muy duras. Si te soy sincero, no creo que seamos favoritos, pero vamos a trabajar muy duro para ser un dolor de cabeza para el resto, que nos vean en frente y digan “uf, otra vez Tello y Paquito”.

El Betis, su otra pasión

Usted es hincha del Betis, un equipo muy seguido en este país. ¿Qué le ha parecido el desempeño del equipo y de los chilenos en el club?

Tenemos la gran suerte de contar con Claudio Bravo, que es un líder innato y aporta toda su experiencia. Y qué decir de Manuel Pellegrini, yo creo que su llegada ha sido muy buena, ha hecho un equipo ganador, consistente y compacto. Yo soy uno más subido a la Ingeniereta, así que ojalá que nos dure mucho tiempo porque hace una labor increíble.

¿Podrán repetir lo conseguido la campaña anterior y ganar algún título esta temporada?

Tal vez toca la UEFA (Europa League), por qué no, pero está dura porque este año la juegan un montón de equipazos, así que firmaría volver a ganar la Copa del Rey.