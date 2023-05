“Pega en el hombro”: así funcionó el VAR en el polémico final del partido entre Colo Colo y Audax

El último triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano terminó con escándalo. En los últimos minutos el partido estuvo detenido para analizar una supuesta mano en el área cometida por Agustín Bouzat que le podría haber dado a los audinos la opción de igualar el marcador.

Sin embargo, con el correr de los minutos los jueces determinaron que no había tal infracción, desatando incluso los insultos de Marcelo Zunino, un histórico de Audax Italiano, quien explotó al notar que el árbitro José Cabero le daba continuidad al juego.

Este jueves el Torneo Nacional dio a conocer un video en el que se puede escuchar el diálogo que se vivió al interior del VOR.

“Pega en el hombro”, indican desde el interior de la caseta de revisión. Más adelante complementan que “no tenemos una imagen aclaratoria para decir que es penal”.

Luego procedieron con la resolución: “(la pelota) pega en una zona permitida. No tenemos una imagen clara para mostrarte que es penal. Ya puedes terminar el partido”, le señalan a Cabero.

Cuestionamiento audino

La molestia fue tal que incluso el presidente de Audax Italiano, Gonzalo Cilley, relacionó la falta de este cobro como una especie de represalia del arbitraje por el castigo que sufrió Nicolás Gamboa por haber insultado a los jugadores.

“Queremos pensar que no debería haber relación, pero preguntaremos qué vínculos pueden existir. El fallo de la Segunda Sala en el caso Gamboa fue demasiado extraño. Al fin de cuentas, estas cosas son las que empañan el fútbol, y nadie debería quedarse de brazos cruzados para que algunos impunes sigan creyendo que tienen un poder que no tienen”, señaló en diálogo con El Deportivo.

“El fútbol es de los hinchas y los malos arbitrajes son en contra de los hinchas. Nuestra responsabilidad como clubes es defender reglas justas para todos los que competimos en el torneo. No es la primera vez que pasa lo que pasó ayer. Las hinchadas necesitan con urgencia explicaciones claras sobre errores de arbitraje, que además por alguna razón no se comunican públicamente. El fútbol y sus hinchas hace mucho que exigen mejores arbitrajes”, enfatizó.

Por su parte, Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros explicó y defendió la decisión de José Cabero. “No cobra penal porque no le parece mano. Por eso no sanciona. Su asistente también le indica que para él no es penal. Cuando el VAR evalúa, observa que el balón golpea en una zona permitida”, comentó.

“Bouzat tiene el brazo algo abierto, pero el balón golpea en una zona permitida reglamentariamente, en el hombro. No es una jugada de interpretación. Para el VAR no es penal”, sostuvo.