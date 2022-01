Pellegrini lamenta el viaje de Bravo y de seleccionados sudamericanos: “Se le quita importancia a la Copa del Rey”

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no tuvo problemas en mostrar su descontento por las ausencias que tendrá su equipo para enfrentar los cuartos de final de la Copa del Rey. Los jugadores convocados por sus selecciones nacionales para las Eliminatorias, entre los que se encuentra el capitán de la selección chilena Claudio Bravo, no estarán disponibles para el Ingeniero.

El chileno fue enfático en la importancia que tiene el torneo y dejó entrever que está siendo minimizado, y no se le da la misma importancia que a LaLiga española. “Lo encuentro lamentable, no solo por el Betis, sino por todos los equipos que tienen jugadores involucrados en las Eliminatorias. Esto le quita importancia a la Copa del Rey, no sé si en LaLiga se haría lo mismo”.

“Es un torneo muy importante y cada equipo quiere jugarlo con lo mejor que tiene, pero es una decisión que la toman las autoridades”, agregó Pellegrini, sobre la Copa del Rey.

Sobre lo mismo, el Ingeniero volvió a mencionar la importancia de contar con todos sus jugadores para una instancia importante como la que enfrentará. “Uno tiene que tratar de jugar siempre con todos los jugadores, por lo menos tenerlos disponibles y después elegir”.

En contraparte, el Ingeniero se refirió a que el cuadró bético no será el único afectado, ya que “al final todos van a sufrir seguramente pérdida de jugadores, no es una desventaja para el Betis.

Situación de Claudio Bravo

Cabe recordar que el arquero chileno se lesionó el pasado 25 de noviembre, en un partido contra el Ferencvaros válido por Europa League.

Mientras Bravo buscaba ponerse a punto físicamente, se contagió de Covid-19, lo que atrasó aún más su regreso a las canchas. Después de casi dos meses, el capitán de la selección chilena recién volvió a ver acción el pasado martes, en la victoria del Real Betis ante el Alavés por 4-0.

Entonces, desde la anterior fecha eliminatoria, el Ingeniero solo ha contado con el guardametas en 162 minutos, por lo que su nueva ausencia complica la situación del arco bético.