Las mascarillas encienden las gradas en el Abierto de Australia: tres expulsados tras pelea entre fanáticos

Las mascarillas fueron el motivo de un altercado que encendió las gradas en el Abierto de Australia. Cuando se disputaba el partido entre Alexander Zverev y Daniel Altmaier, válido por la primera ronda del torneo, un grupo de fanáticos se enfrascó en una pelea por el no uso de barbijos. La seguridad debió intervino, expulsando a tres de los aficionados que se negaron a utilizarlos durante el encuentro de tenis.

Según informó uno de los periodistas de The Washington Post, todo comenzó cuando en el recinto deportivo se comenzaron a oír gritos que incitaban a no usar cubrebocas, con frases como “las mascarillas no sirven”. La respuesta por parte de quienes se oponen a esa idea llegó de inmediato, haciendo estallar un conflicto que se solucionó prontamente.

Tras ello, integrantes del equipo de seguridad se dirigieron hasta el lugar de la pelea y le solicitaron a los fanáticos que rechazaron el uso de barbijos a retirarse del Rod Laver Arena, mientras una gran parte del estadio ovacionaba que estos se retiraran del lugar.

Cuando la situación recién comenzaba, también se oyeron voces entregándole su apoyo a Novak Djokovic. El tenista serbio, número uno del mundo, no pudo participar de la competencia, tras ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el Covid-19.

En cuanto a lo deportivo, Zverev se impuso por 7(7)-6(3), 6-1 y 7(7)-6(1) a Altamaier.