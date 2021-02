Pellegrini quiere regresar al Betis a torneos europeos: “Es una apuesta personal”

Después de la dramática eliminación de la Copa del Rey a manos del Athletic de Bilbao, el Betis de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo sólo piensan en La Liga, donde ya completan una racha de cinco partidos sin perder.

Pero lo de mañana será diferente. El cuadro andaluz recibirá al poderoso Barcelona, equipo que está tercero en la clasificación, a 10 puntos del líder Atlético de Madrid

En la antesala del duelo que se disputará en el Benito Villamarín, el entrenador chileno habló con los medios y trazó el gran objetivo de cuadro verdiblanco: regresar a las competencias europeas.

“Es una apuesta personal, desde que llegué vine a por un desafío deportivo, sabiendo la realidad del club. Siempre me exijo lo máximo, hemos tenido una buena acogida por lo jugadores. Vamos a intentarlo, ya lo hicimos en la Copa y ahora seguiremos en la Liga. Hemos tenido un rendimiento ato en los últimos diez partidos. Se logre o no ya veremos los motivos, pero el desafío del Betis y de su institución no se puede dejar de lado”, dijo el santiaguino.

Sin embargo, el ex DT de Manchester City tampoco pudo rehuir su eliminación de la Copa del Rey, aunque admitió que “hay que seguir adelante, seguir mirando a lo que viene. Creo que hay maneras y maneras de quedar eliminados, peor hubiera sido si hubiéramos sido inferiores. La ilusión de la gente está con nosotros”.

El partido en Sevilla se disputará a las 17:00 hora chilena. El cuadro andaluz marcha séptimo en la tabla de posiciones.