Pellegrini valora la victoria del Betis, pero advierte: “No podemos pretender ganar todos los partidos”

El Real Betis festeja. En un reñido encuentro, el cuadro verdiblanco, que contó con Claudio Bravo como titular, superó por 2-1 al Real Valladolid. Los pucelanos, que venían de tres partidos invictos en LaLiga, se presentaron como un duro escollo en el Benito Villamarín, pero no lograron sumar.

Posterior al encuentro, Manuel Pellegrini valoró el triunfo de su escuadra ante un complejo rival: “Esto es fútbol. Nos enfrentábamos a un equipo que venía en buena racha. Tuvimos ocasiones para sentenciar y sufrimos por el marcador, más que por las ocasiones”, afirmó el chileno, que aseguró estar “contento” por las oportunidades que se generaron.

“Sacamos tres puntos muy importantes para nosotros. Ganamos en casa pero es un resultado engañoso porque tuvimos muchas oportunidades, no las metimos y acabamos al final con ellos metiendo balones al área, pero defendimos bien”, complementó el estratega nacional.

La victoria es un desahogo para el Betis, que no ganaba como local hace cuatro meses. La última victoria en el recinto sevillano jugando por el certamen hispano fue 16 de octubre. “Era importante ganar en casa y nos vamos contentos con los tres puntos. No hay que perder la objetividad, estamos en quinto lugar a un punto del cuarto, pero no podemos pretender ganar todos los partidos que restan, no es la realidad futbolística. La temporada está siendo buena”, enfatizó el Ingeniero.

El técnico nacional alabó el trabajo de sus pupilos, tanto en labores ofensivas como defensivas: “No hay rival fácil. Contra el Celta tuvimos tres o cuatro ocasiones de gol. Estamos generando buenas ocasiones, pero tenemos que mejorar el finiquitarlas. Hasta hace tres partidos atrás era de las mejores defensas del campeonato. Hoy no vi a Bravo hacer excesivas ocasiones de atajo y no tengo ninguna queja del trabajo defensivo que hemos hecho”.

Pellegrini se refirió a los constantes fallos que tuvieron de cara a la portería rival: “Lo que nos mató, con tantas contras que tuvimos, fue la velocidad. Si tuvimos diez o doce ocasiones, lo que nos falta es precisión y tranquilidad”.

Finalmente, le bajó el perfil a la posibilidad de clasificar a la Champions League y aseguró que es más importante ir viendo partido a : “Lo único que tenemos que pensar es ganar al Elche y cuando lleguemos a junio veremos en qué posición quedamos. Hay que ganar semana a semana y sumar el mayor número de puntos para estar lo más arriba posible”.