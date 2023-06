Pep Guardiola valora la obtención de su esquiva tercera Champions: “Este torneo es tan jodidamente difícil; ya no nos queda nada por ganar”

Guardiola hace historia, una vez más. El técnico español comandó la victoria del Manchester City sobre el Inter de Milán, por la cuenta mínima. La escuadra inglesa se alzó con una solitaria anotación de Rodri y obtuvo la primera Champions League de su historia.

El técnico español alcanzó su tercera Copa de Europa, luego de obtener el certamen con el Barcelona, en 2009 y 2011. 12 años tuvieron que pasar para el volviera a obtener el torneo.

En ese sentido, el catalán consiguió el segundo triplete de su carrera. De esta forma se convirtió en el primer entrenador en conseguirlo. Además, alcanzó a Bob Paisley y Zinedine Zidane como los segundos máximos ganadores de la Liga de Campeones. ¿El primero? Carlo Ancelotti, que ha ganado el torneo en cuatro oportunidades.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, junto a Rodri, autor del único gol de la victoria sobre el Inter de Milán. Foto: REUTERS/Molly Darlington

La tercera

Guardiola valoró lo realizado por sus pupilos y manifestó su felicidad tras obtener el título: “Estoy cansado y tranquilo, pero también estoy satisfecho. Este torneo es tan jodidamente difícil de ganar”, señaló después del encuentro, en conversación con BT Sport.

“Ellos han sido muy buenos, sus tácticas son muy parecidas a las que nos mostró Antonio Conte. Nos costó mucho en la primera parte, pero es cuestión de ser paciente. Lo que les he dicho es que la última vez íbamos perdiendo al descanso y ahora íbamos 0-0″, comentó. “Esta competición es una moneda al aire, podía haber entrado una de las últimas y habríamos perdido”, complementó.

El estratega valoró lo realizado después de la Copa del Mundo, sin embargo, decidió no referirse a los próximos pasos a seguir de los Citizens. “Ahora mismo no tengo ninguna energía para pensar en la próxima temporada. Ahora, muchos de estos chicos se van a jugar con las selecciones. Por favor, la FIFA y la UEFA tienen que pensarlo, es una locura. No tiene sentido”.

Finalmente, en diálogo con Movistar, envió un particular mensaje al Real Madrid. “La sensación es que ya está. El trabajo está hecho. No nos queda nada por ganar. Tras un tiempo de vacaciones volveremos. Que el Madrid no se confíe que sólo estamos a 13 de ellos, que no se confíen que vamos a por ellos”.