¿Por qué no firmó en Colo Colo?: Arturo Vidal explica por qué se decidió por el Athletico Paranaense

Arturo Vidal vive momentos de cambio en Brasil. El volante nacional ha dejado Flamengo para sumarse a otro equipo brasileño: Athletico Paranaense. El cambio, principalmente, apunta a la poca continuidad que ha tenido el seleccionado nacional en las últimas semanas con el Mengao.

Tras la llegada de Jorge Sampaoli para hacerse cargo de los rojinegros, se pensaba que esta situación le daría mayores posibilidades de retomar el protagonismo, pues ambos ya se conocían en la Roja. Sin embargo, con el correr de las semanas quedó en evidencia una clara distancia.

“En este momento estoy al 100 por ciento. Si ya no juego, no es mi problema. Es complicado cuando uno no está jugando. No hay nadie mejor que yo en mi posición. Puedo hacer cosas que nadie más puede hacer. Están mis hijos aquí, así que eso me da fuerza para seguir luchando”, había señalado hace algunos días.

Con el objetivo de sumar continuidad, Vidal comenzó a buscar opciones en las que pudiera sumar minutos y, por su pasado en Colo Colo, se abrió la opción para que volviera a vestir la camiseta alba, pero finalmente decidió partir a Athletico Paranaense.

¿Por qué tomó esta decisión? El Rey mismo lo explicó a través de una transmisión en la plataforma Twitch. “Era Colo Colo”, le escribieron en el chat uno de los seguidores del directo que tuvo la pronta respuesta de Vidal. “Papi, cuando alguien quiere a alguien se la juega y el que no se la juega perdió. Seguimos adelante con el favor de Dios”, expuso.

Palabras que coincidieron con una manifestación de los hinchas del Cacique en el estadio Monumental durante el encuentro contra América Mineiro por la Copa Sudamericana. En dicho partido, cercano al minuto 30, los fanáticos desplegaron un lienzo en el que se leía “jugar acá es un privilegio, no una opción”. Y más tarde estiraron otro cartel en el que se leía “Colo Colo representa a toda una nación”.

Críticas

Sobre la pérdida de protagonismo en Flamengo, el histórico jugador de Colo Colo Leonardo Véliz se lanzó contra Vidal, respaldando la decisión de Sampaoli de dejar a Vidal en el banco de suplentes.

“¿Jugar menos de 10 minutos en un mes, es para tenerlo en cuenta? Esa es la real situación de Vidal en Flamengo. E insiste en ser mejor que todos. La soberbia enceguece. Sampaoli no es un boludo”, comenzó diciendo en Twitter.

“Cierto periodismo deportivo sabe el porqué de la mala relación de Sampaoli y Vidal. Esa terminó mal por hechos de todos conocidos y conductas inapropiadas del jugador. El DT se sacó un peso de encima. Quiere ganar pero sin amiguismos ni compromisos del pasado”, continuó su mensaje.

Además, en Brasil critican la llegada del Rey al Athletico Paranaense. Según expuso el columnista de UM Dois Esportes, Augusto Mafus, el arribo del chileno “desencadenará malestar en el centro de entrenamiento”.

“Hay jugadores a los que se les ha negado un reajuste o cesión de derechos a otra asociación, y hay otros que ya quieren hablar de futuras renovaciones y no son escuchados”, explicó.