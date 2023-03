Presidente de Azul Azul anuncia investigación interna para erradicar a los “delincuentes” de la barra de la U

Una vez más, la violencia se hizo presente en el fútbol chileno. Y otra vez, los incidentes fueron protagonizados por personas asociadas a los colores de Universidad de Chile.

Lo que comenzó en las afueras del estadio Santa Laura, se trasladó a una de las galerías del recinto de Independencia y se incrementó, cuando la igualdad entre estudiantiles y cementeros estaba sentenciada. Monedas lanzadas a la cancha, manipulación de fuegos artificiales, personas sobre las rejas que dan a los camarines y destrucción de los asientos, fueron algunos de los incidentes que se vivieron en la noche de este jueves.

“Me hubiese encantado hablar de fútbol, pero lo que pasó es inaceptable. Tengo una mezcla entre enojo y pena, porque se ha hablado del tremendo esfuerzo, en todo sentido, económico, logístico, humano, que ha hecho el club por jugar en Santiago, tener el estadio bonito, y tener el espectáculo cerca de los hinchas, y la verdad es que lo que pasa es inaceptable”, declaró el presidente de Azul Azul, Michael Clark.

Pero su enojo no quedó sólo en palabras, ya que la máxima autoridad de la concesionaria laica anunció que se tomarán medidas para erradicar a los que catalogó como “delincuentes” de la fanaticada del Romántico Viajero. “Ya distribuí internamente una investigación, para ver qué falló, qué podemos hacer mejor, pero estas cosas no pueden suceder”, reveló y este informe se comenzó a elaborar a primera hora de este viernes y se espera que esté listo lo antes posible.

La idea es evitar posible sanciones futuras que los obliguen a jugar si su público, pues “al final del día, esto pasa por lo que hacen unos pocos delincuentes, que se disfrazan de hinchas, son hinchas de ellos mismos y no quieren a la U, porque le hacen mal a la U. Es una pena y es inaceptable”.

Por ahora, se espera el accionar del Tribunal de Disciplina que puede actuar por oficio, ya sea contra el club o contra Leandro Fernández, quién escondió las monedas que eran lanzadas a la cancha, para que el juez del encuentro, Rodrigo Carvajal, no las consignara en su informe.

Cabe recordar que la sociedad anónima que rige los destinos de la U subió el precio de las entradas para el partido que abrió la séptima fecha (11 mil pesos la galería), porque -según las palabras del propio Clark- “el precio no es porque sí. El club ha hecho un tremendo esfuerzo para estar donde está. Tenemos un técnico de lujo y un plantel que me tiene muy contento; esas cosas no son baratas”.