Presidente de Copiapó se indigna tras la suspensión de la liguilla: “Es una medida muy injusta y somos los más perjudicados”

En Deportes Copiapó quedaron muy molestos con la suspensión de los partidos de la promoción. El León de Atacama debía jugarse su opción de ascender a la Primera División ante Curicó Unido, que terminó en el antepenúltimo puesto del Torneo Nacional, pero aquello no ocurrirá. ¿La razón? 10 clubes nacionales denunciaron a Deportes Melipilla por irregularidades en contratos de algunos futbolistas, por lo que la ANFP comunicó que reprogramará los duelos una vez que se conozca la resolución, pues existe la posibilidad de que los Potros desciendan automáticamente.

El presidente del club nortino, Luis Galdames, manifestó su enojo por la determinación que tomó el ente a cargo del fútbol chileno, dos días después de una conversación que sostuvo con su timonel, Pablo Milad, quien le aseguró que los compromisos se disputarían de todas formas, pese a las acusaciones.

“Está pésimamente mal porque creo que la ANFP está actuando parcialmente. Yo no me voy a referir a los fallos de la Primera o Segunda Sala o a si está bien o está mal lo que están denunciando. Pero creo que no está bien que la ANFP suspenda la liguilla. Sobre todo porque yo el viernes hablé con Pablo en la noche, después del triunfo de Copiapó, y el me ratificó que la liguilla se jugaba sí o sí. Entonces me parece muy extraño que el domingo aparezca el comunicado suspendiendo la liguilla, si lo hablé con él a las 22 horas del viernes”, expresó a El Deportivo.

Para Galdames, el equipo al que representa es el único afectado por la situación, ya que a Huachipato, descendido tras finalizar penúltimo en la tabla, y a Curicó se les abre una chance de salvarse. Si el Tribunal de Disciplina falla en contra de Melipilla, los acereros disputarán la promoción, mientras que los torteros se mantendrían en la categoría de honor.

“Es una medida muy injusta y somos los más perjudicados. Yo no estoy en contra de la sanción. Al contrario. Si algún equipo infringió algo, que sea sancionado. Y si tiene que descender, que descienda. No estoy reclamando eso, es algo que no me compete. Yo solo estoy defendiendo los intereses de mi club y ciudad. Este es un problema de Primera y no es un problema que se sepa ahora. Se sabe de mucho antes. ¿Por qué los equipos esperan hasta la última fecha para denunciar? Aquí estamos denunciando producto de las conveniencias de cada uno. No es justo”, dijo.

“Somos un equipo honesto que nos sacrificamos todo el año. Ganamos en cancha la liguilla. Ya era injusto que no dieran dos cupos para ascender y ahora tenemos que ir a jugar ese partido, que ahora ni siquiera podemos jugarlo por qué no sabemos contra quien jugar. Hay que considerar que los préstamos se vencen, los contratos se vencen y los jugadores tienen que irse de vacaciones. Los demás equipos ya están de vacaciones y pensando en 2022. Hay un montón de cosas que se involucran en esta decisión. Somos el más perjudicado por lo que ha pasado. Creo que es una decisión parcial”, complementó.

También detalló los aspectos en los que la escuadra copiapina podría verse perjudicada a causa del proceso. “Involucra muchas cosas. Contratos de jugadores, préstamos que se terminan. Son muchas cosas. Acá el único perjudicado es Deportes Copiapó. Son beneficiados Curicó y Huachipato. Las cosas hay que decirlas como son. Más allá de lo que pase, Huachipato está descendido y se le abre la oportunidad de jugar el partido de definición y Curicó podía descender y ahora se salva de todo. Ellos son los más beneficiados y nosotros somos los más perjudicados. Primero que nada, venimos jugando una cantidad de partidos con fechas muy cercanas. En el viaje a Puerto Montt, tuvimos que quedarnos tres días allá. Con Temuco, tuvimos que quedarnos en Santiago. Los partidos eran muy tarde. La suspensión de la liguilla debió haber sido inmediata. El campeonato terminó el 15 de noviembre y ya ha pasado casi un mes”, indicó.

“Lamentablemente tenemos que esperar que los tribunales se manifiesten. Eso no es un trámite corto plazo, porque después vienen las apelaciones. Vamos a hacer una declaración pública para manifestar nuestra molestia por lo que ha pasado. Porque creo que la ciudad y el equipo no se lo merece”, añadió.

Galdames declaró, además, que, a su juicio, los encuentros debieron disputarse de igual manera, mientras se defina el caso de los Potros: “Hoy hablamos con los jugadores. Teníamos todo planificado y ordenadamente estructurado. Ya eran semanas largas. Salí del entrenamiento y me llaman de la ANFP para decirme que se suspendía. Creo que no era la forma, el día ni el proceder de la ANFP. Entre sábado y domingo pasaron muchas cosas que hicieron cambiar la determinación. Eso nos afecta a nosotros por ser un equipo de la B. En los gastos también, porque recibimos menos de la mitad de lo que reciben los equipos de Primera División. Se nos escapa un poco la ilusión cercana que teníamos de ascender. Este plantel está muy comprometido con la ciudadanía. Estamos bastante desilusionados porque pensamos que el partido debía jugarse igual. Más allá de lo que pasara con el Tribunal después. Me parece medio confuso el tema, que entre sábado y domingo se haya cambiado esto”.

Finalmente, no descartó presentar un reclamo formal por lo ocurrido. “Estamos estudiándolo con los abogados”, cerró el timonel de Copiapó. Todo se definirá en tribunales.