“Primera victoria en tres años”: detractores de Conor McGregor se burlan tras la paliza que le propinó a la mascota de Miami Heat

En medio de las finales de la NBA a los encargados del entretenimiento se les ocurrió una idea que con el pasar de las horas fue perdiendo su gracia. El peleador de la UFC Conor McGregor y la mascota de los Miami Heat protagonizaron un curioso momento con el fin de entretener a los asistentes al duelo contra Denver Nuggets.

Además de ver el espectáculo, McGregor tenía como idea promocionar un aerosol para reducir los dolores, uno de los nuevos auspiciadores de la franquicia. Y para ponerlo a prueba decidieron que “Burnie”, la mascota del Heat provocara al luchador de artes marciales mixtas.

Después de provocarlo en reiteradas ocasiones, McGregor le propinó un golpe que mandó de inmediato al suelo al corpóreo. Y luego, lanzó otro en la cara. A continuación, encargados del espectáculo retiraron arrastrando a Burnie mientras era rociado con el aerosol.

Claro que de las risas se pasó luego a la preocupación, pues la persona a cargo de dar vida al corpóreo debió ser trasladada a un centro asistencial para tratar las lesiones, aunque tras algunos momentos el propio equipo de Miami emitió un comunicado en el que afirmaban que el afectado había sido enviado a casa a recuperarse.

Una vez que se supo la gravedad del hecho, de inmediato saltaron las voces críticas reprochando lo realizado por el irlandés. Claro que otros ocuparon el humor para burlarse del luchador.

Así, la página de Wikipedia de McGregor fue modificada en el apartado del historial de combates. Allí se sumó el enfrentamiento con la mascota de la franquicia de la NBA.

Allí dejaron como “victoria” lo sucedido con el Oponente Burnie por Ko en el NBA Finals 2023. Y dentro de las notas especificaban: “primera victoria de McGregor en tres años”. Aunque no pasó mucho para que la plataforma eliminara esta actualización.

Foto: Captura de pantalla.

La defensa del presidente de la UFC

Después del impacto causado por estos golpes, el presidente de la UFC, Dana White, salió a defender al irlandés, culpando de todo al trabajador de los Heat por prestarse para aquello. “Yo también vi el de Deontay Wilder. ¿Qué pasa con las mascotas que son golpeadas en la cara por luchadores profesionales? ¿Qué esperas?”, planteó de entrada.

“¿De qué están hechas esas cosas de mascota? A menos que seas como la mascota de los Caballeros Dorados... con un casco de metal, no dejaría que los luchadores profesionales me golpearan en la cara si fuera una mascota, no parece ser la más brillante cosa del mundo”, complementó.