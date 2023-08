“Puede existir cierta irresponsabilidad deportiva; no sé qué pretende Felicevich”: la alerta que activa la indecisión de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tiene su carrera pausada. El Niño Maravilla aún no decide donde jugará en la próxima temporada. Cumplió una gran temporada en el Olympique de Marsella, donde pareció reencantarse y reencontrar su mejor nivel. Sin embargo, dejó el club francés cuando los focenses le abrieron la puerta de par en par para la renovación del vínculo. La indecisión del tocopillano fue reduciendo paulatinamente la opción. Hoy, que siga en el equipo más popular de Francia es prácticamente imposible.

En el camino, Sánchez fue vinculado con clubes grandes. El PSG y el Barcelona, además de un frustrado intento de volver al Arsenal, aparecieron entre las opciones. Ahora último, lo intentaron reclutar del destino más millonario del fútbol mundial: Arabia Saudita. Sin embargo, desestimó la opción de vincularse al Al Nassr, donde habría coincidido con Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. Ni ese antecedente ni la millonaria propuesta que tuvo sobre la mesa le convencieron, tal como le pasó con el Al Fateh. Su afán es seguir en Europa, peleando por objetivos importantes. O trascendentes. Para hacerse una idea, el último club le había ofrecido diez millones de euros como sueldo anual.

Llama la atención

La conducta de Alexis Sánchez resulta llamativa, sobre todo para quienes en algún momento se vieron expuestos a la misma disyuntiva. “Me llama la atención. Lo único concreto es que el Marsella se aburrió. Lo demás fue especulación. No sé si es fue tan así lo del Barcelona o lo de Arabia Saudita. Lo único concreto era lo del Marsella, donde lo habían recibido bien y le habían mostrado cariño”, apunta, por ejemplo, el exseleecionado Leonardo Véliz. El Pollo busca responsables. “No sé qué pretende Felicevich, donde lo pondrá. Él es quien lo dirige. Alexis no va a estar preocupado de eso. Es Felicevich quien le plantea el abanico o a lo mejor hay una sola carta. Es preocupante que todavía no tenga un club donde hay plata. En la Premier, en España, en Italia”, apunta.

A Gabriel Mendoza, la situación también le genera extrañeza. “De verdad, es bien raro. A estas alturas, ya debería tener claro el equipo en que estará. Ya empezaron las ligas. En su caso, son puras especulaciones. A estas alturas, ya se debería saber donde jugará, independientemente de que esté asegurado económicamente”, sostiene el Coca. “En este caso, más que responsabilidad del representante, son decisiones personales. Son los clubes que él decide. Es más cosa de él que de su representante. Puede existir cierta irresponsabilidad deportiva, por así decirlo”, apunta.

Alexis Sánchez, en su paso por el Olympique de Marsella.

Menos drástico es Jorge Aravena “Está en su derecho de esperar ofertas que le satisfagan deportiva y económicamente. Un jugador de la calidad de Alexis se puede dar el lujo que quiera. Es ganador, diferente, ultraprofesional. Puede hacer lo que quiera. Tiene todo el derecho de pretender jugar en un equipo que le permita desarrollarse y disputar objetivos importantes”, apunta el Mortero. “Son decisiones absolutamente personales. Hay que respetar a los que vayan a Arabia o a Estados Unidos. Alexis tiene otra idea. Y también hay que respetársela”, enfatiza.

Resignarse

Mendoza dice que en el caso de Sánchez hay una certeza. “Los clubes europeos de primera línea no lo van a llamar”, establece. Sin embargo, le deja un pequeño margen al batacazo. “Nunca imaginé que Harry Kane iba a salir del Tottenham y pasó. El Olympique de Marsella era parte de la segunda línea de Europa, pero es el Colo Colo de Francia. No era una mala opción estar ahí”, sostiene.

Véliz, en tanto, alerta de una realidad que observa como plenamente posible. “Se le va a pasar el tren. Lo mejor era que se quedara en el Marsella. El fútbol francés ya está en primera línea. Se fue Messi, pero sigue siendo un mercado interesante. Tiene para dar que hablar”, insiste.

Otra vez, el más optimista es Aravena. “Va a agarrar un equipo fuerte. Por eso debe estar tranquilo. Su calidad futbolística y profesional le permiten darse estos privilegios”, manifiesta.

La preocupación

Al margen del futuro de Sánchez, lo que inquieta a todos es el declive en el nivel competitivo de quienes soportaron el peso de la Generación Dorada del fútbol chileno. “Ya se está apagando. Charle Aránguiz se al Inter de Porto Alegre, Vidal al Paranaense, Medel al Vasco. Brasil es la nueva California para nuestros jugadores. O México. No queda más. Se acaba el ciclo”, apunta el ex delantero de Colo Colo 73.

Mendoza pone el contador de días en juego. “Le quedan 16 días para encontrar equipo. Y, también por la Selección, lo mejor es que firme en algún equipo lo antes posible, para que llegue en un buen nivel al inicio de las Eliminatorias”, establece..

Jorge Aravena se mantiene en su afán de respetar las determinaciones que adopte su exdirigido. “Son decisiones absolutamente personales. Hay que respetar a los que vayan a Arabia o a Estados Unidos. Alexis tiene otra idea. Y también hay que respetársela”, concluye.