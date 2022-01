Quién es Marc Enoumba, el defensa camerunés que juega por Bolivia

El próximo desafío de la selección chilena será en la altitud de La Paz, a 3.640 metros sobre el nivel del mar. La última oportunidad de La Roja para seguir en carrera por la Copa del Mundo de Qatar, que arranca en noviembre próximo. El combinado altiplánico tampoco atraviesa por una situación favorable, sin embargo cuando juega de local adquiere otra identidad, mayor fuerza. César Farías tiene su base en el fútbol local. A diferencia de selecciones más poderosas del continente, la mayoría del plantel de La Verde milita en la liga boliviana. Uno de ellos tiene una particular historia.

Históricamente, la selección de Bolivia ha contado con futbolistas nacionalizados, como los argentinos Carlos Trucco y Damián Lizio, el paraguayo Pablo Escobar y el brasileño Alex Da Rosa. Pero la novedad tiene que ver con Marc François Enoumba (28), originario de Camerún. Este defensa, que juega en el Always Ready, es el primer futbolista africano que defiende la camiseta de La Verde luego de haber conseguido su nacionalización.

En julio de 2021 recibió su carta de nacionalidad y expresó su felicidad con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Hoy se marca un día especial en mi vida, un antes y un después. Oficialmente nacionalizado boliviano, para continuar luchando y dando lo mejor de mí por este país. Agradezco el apoyo incondicional de mi familia, al pueblo boliviano por aceptarme como hermano y de todas las personas que fueron parte de este gran logro”.

¿Cómo llega un futbolista amateur desde África a ser seleccionado nacional en Sudamérica? Enoumba, oriundo de Duala, llegó al país vecino impulsado por un amigo. “Antes de venir a Bolivia fui a Bélgica a probar suerte, pero no fue como esperaba. Luego apareció un paisano mío, Romeo Giscar, quien tiene una escuela de fútbol en Cochabamba donde radica hace muchos años, así que él me alentó a venirme y me convenció al decirme que había una oportunidad”, contó en una entrevista al diario local La Razón.

El defensa pasó por Jorge Wilstermann y tampoco resultó la apuesta. Pero todo cambiaría. En 2016 jugó por el Club Municipal Tiquipaya, participó de una competición local y enfrentó a Always Ready, lo que terminó siendo una plataforma para mejorar su estatus de futbolista. A principios de 2018 fichó con el club de la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud (más que los 3.640 msnm de La Paz). Luego de más de cinco años viviendo en Bolivia, accedió a la nacionalidad y pudo ser convocable por la selección. Así sucedió de la mano de César Farías.

Debutó por La Verde el 2 de septiembre del año pasado, ante Colombia, precisamente por las Clasificatorias para Qatar 2022. Suma 359 minutos en ocho partidos durante el proceso rumbo al Mundial, siendo titular en dos oportunidades. El pasado viernes, en la visita a Venezuela, ingresó en el segundo tiempo.

Marc Enoumba, una de las tantas historias que entregan las Eliminatorias Sudamericanas, las más difíciles del mundo.