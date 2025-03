Racismo, amenazas y máxima tensión: el clásico entre Argentina y Brasil por Eliminatorias pone en alerta a Sudamérica

Además del crucial partido entre la Roja de Ricardo Gareca y Ecuador, esta nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas estará marcada por la esperada visita de la selección de Brasil a Argentina.

En el denominado ‘Clásico’ del continente, la Verdeamarela viajará hasta Buenos Aires con la misión afianzarse en la parte alta de la tabla y retrasar la clasificación de la Albiceleste al Mundial del 2026, ya que los de Lionel Scaloni solo necesitan un punto para abrochar su boleto directo a Norteamérica.

Sin embargo, en medio de la parafernalia que adorna a esta fiesta deportiva, el cotejo entre los dos combinados más exitosos de Sudamérica trae consigo un factor que enciende las alertas en la vereda del Scratch: los cánticos racistas que pueden llegar a realizar los fanáticos transandinos.

Con esta problemática que pone en riesgo el correcto desarrollo del partido, los jugadores de la Canarinha han dejado en claro las medidas que adoptarán si es que sufren actos discriminatorios. La Conmebol, por su parte, mira de reojo.

Amenaza latente

Cuando se habla de un Argentina vs. Brasil automáticamente se piensa en un duelo de auténticos colosos. Al menos así debería ser siempre. Sin embargo, en este caso, el partido entre la Verdeamarela y la Albiceleste tiene un condimento diferente.

En la antesala del clásico sudamericano no se trata otro tema que no sea el racismo. Guilherme Arana, lateral del Atlético Mineiro y uno de los titulares en el esquema de Dorival Júnior, fue enfático al mencionar la postura de la CBF de cara a cualquier episodio de discriminación que pueda ocurrir en el Monumental de River Plate. “Sobre racismo, espero que no ocurra nada. ¡Ya Basta! Si pasa, tomaremos la medida que tengamos que tomar, porque este asunto ya viene de larga data. Es recurrente ver a clubes brasileños que juegan contra otros equipos y sufren racismo y violencia”, advirtió en conferencia de prensa.

Cabe recordar que Brasil ha sido uno de los voceros más importantes a la hora de combatir esta problemática. Sin ir más lejos, Vinícius Júnior se ha alzado como uno de los líderes al denunciar este tipo de situaciones en LaLiga y hace un par de días el Palmeiras amenazó con irse de la Conmebol, tras lo ocurrido en un encuentro de la Copa Libertadores Sub-20 contra Cerro Porteño.

En esa misma línea, las polémicas declaraciones de Alejandro Domínguez en el sorteo de la Libertadores y Sudamericana no hicieron otra cosa que avivar esta controversia. En palabras del presidente de la Conmebol, la ausencia de los conjuntos brasileños en estos torneos sería como “Tarzán sin la mona Chita”.

En consecuencia, 16 clubes de la Liga Brasileña de Fútbol Profesional (LIBRA) calificaron de “abiertamente racista” la analogía del paraguayo y elaboraron una carta de reclamo. En el escrito, señalan que "el mandamás del fútbol continental utilizó una comparativa que refuerza los estereotipos racistas, perpetúa la deshumanización de las personas negras y demuestra una total insensibilidad hacia cuestiones extremadamente urgentes como la lucha contra la segregación".

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Con este ambiente cargado de incertidumbre por el racismo, ambas selecciones quieren dejar atrás las polémicas y concentrarse en la pelota. En el caso de Argentina, recuperaron a Rodrigo De Paul y esperan que el mediocampista sea titular este martes por la noche. Los de Scaloni marchan primeros con 28 puntos y están a un paso del Mundial 2026.

Del lado de Brasil, la situación es diametralmente distinta, pues están aquejados por múltiples bajas. En el compromiso en el que batieron a Colombia sobre el cierre, sufrieron las lesiones de Allison Becker, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes y Gerson. Además, Vinícius no entrenó con normalidad este domingo y su presencia está en duda.

Como respuesta a esta situación, el entrenador Dorival Júnior tuvo que llamar de emergencia a cuatro futbolistas: Joao Gomes, Weverton, Beraldo y Ederson. Así, con estas nuevas incorporaciones, el plantel de la Canarinha buscará acercarse a la clasificación mundialista, ya que actualmente se ubican terceros con 21 unidades.