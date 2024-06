“Soy un verdugo de racistas”: la dura reacción de Vinicius Junior tras la condena de tres hinchas españoles

La justicia española ha hecho historia en lo que al racismo se refiere. Tres hinchas del Valencia fueron condenados este a ocho meses de prisión por emitir insultos racistas en Mestalla en el duelo entre el conjunto local y Real Madrid contra Vinicius Junior.

Una sentencia más que satisfecho al propio afectado. La estrella del cuadro merengue utilizó sus redes sociales para comentar su conformidad con lo ocurrido en los tribunales hispanos.

“Muchos me pidieron que lo ignorara, otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol’”, advirtió el exjugador de Flamengo en su cuenta de EX.

Además, el talentoso atacante dejó un fuerte mensaje. Además de resaltar el histórico fallo, el miembro de la Canarinha en la Copa América 2024 se autocalificó como un “verdugo”.

“Como siempre he dicho, yo no soy víctima de racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es solo para mí, sino que para todos los negros”, destacó el futbolista.

En la misma línea, Vini amenazó sobre futuros comentarios atentatorios y expresó que “esto es para que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Agradezco al Madrid por ayudar con esta convicción histórica”.

La respuesta de la FIFA

El presidente del organismo rector del fútbol mundial también destacó lo ocurrido en la península ibérica. En la cuenta oficial de la organización con sede en Suiza, Gianni Infantino felicitó a la justicia hispana.

“Me complace ver la firme acción y sentencia adoptadas por las autoridades españolas respecto al abuso racista contra Vinicius Jr. durante un partido de la Liga española en mayo de 2023. Este es un paso positivo”, aclaró el mandamás de la FIFA.

Además, agregó que “ya no podemos aceptar lo que está sucediendo en los estadios y en el terreno de juego. Nuestro mensaje a la gente de cualquier parte del mundo que todavía se comporta de forma racista cuando se trata de fútbol es claro: no los queremos aquí. Estas personas deben ser excluidas, no son parte de nuestra comunidad ni del fútbol”.

Y remató que “presionaremos para que el racismo se reconozca como un delito penal en todos los países y, como se ha visto hoy en España, cuando ocurra un delito, presionaremos para que se trate con la severidad que merece”.