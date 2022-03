Roberto Mancini quiere su revancha en la banca de Italia: “Tengo ganas de quedarme”

Lo que parecía ser un sismo de proporciones en el fútbol italiano, pareciera ser que terminará siendo sólo un mal recuerdo.

Pese a quedar eliminados del Mundial, por segunda vez consecutiva, el técnico Roberto Mancini se mantendrá en la banca azzurra y este martes dirigirá a la mítica escuadra en un duelo amistoso con Turquía (15:45 horas). Partido al cual muchos dijeron que no llegaría y hasta se dio el nombre de Marcello Lippi -que logró, como adiestrador, la última vuelta olímpica esa nación en Alemania 2006- como su seguro reemplazante.

Más nada de eso sucedió y tras una conversación de Mancini con sus regentes en la Federación Italiana de Fútbol, se habría sellado su continuidad. “Tengo ganas de quedarme porque todavía soy joven, mi objetivo era ganar una Eurocopa y un Mundial. Tenemos que aplazar el sueño del Mundial por un tiempo, pero todavía puedo divertirme mucho y organizar algo importante con los chicos”, aseguró el estratega en la rueda de prensa previo al mencionado compromiso.

Luego agregó que “hablé con el presidente Gabriele Gravina en los últimos días, creo que estamos de acuerdo en todo. Estamos contentos con todo esto y conversaremos con calma de ello en los próximos días, pero primero hay que pensar en este partido”.

Su mea culpa

Sin embargo, no lograr la clasificación directa en lo que muchos llamaban un grupo abordable (con Bulgaria, Suiza e Irlanda del Norte) y perder ante Macedonia del Norte la posibilidad de ir a un repechaje, dolió mucho en el país de la bota y se esperaba saber que pasaría con del hombre que saltó a la fama jugando por el Sampdoria.

“No hay excusas. Ha pasado y desgraciadamente tenemos que aceptarlo”, fue lo primero que dijo y agregó: “podríamos haber ganado el grupo hasta con cuatro puntos de ventaja sobre Suiza. No puedo decir que no hayan merecido ganar. Cometimos errores, pero tuvimos oportunidades. Ahora no tiene sentido pensar en lo que pasó”.

Por último, Mancini reveló sentirse agradecido del apoyo que recibió de la fanaticada, que aún no olvida que en junio pasado logró la Eurocopa en Inglaterra. “Me alegra, a pesar de la gran decepción de la eliminación, de que el trabajo realizado en estos años haya sido reconocido. La Eurocopa fue lo más importante, la ganamos merecidamente y jugamos de maravilla”, concluyó.