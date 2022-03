Reestructuración en la Roja, el futuro de Lasarte y hasta una reunión pendiente con Castrilli: las 10 mejores frases que dejó la entrevista a Milad

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, habló en exclusiva con El Deportivo. La cabeza del fútbol chileno analizó el duro presente de la Roja tras caer frente a Brasil, en el Maracaná, que dejó a la Selección Chilena en una muy mala posición de cara a Qatar 2022. Hoy, el equipo de Lasarte debe ganar y aferrarse a que ocurran una serie de resultados.

La Clasificación a Qatar 2022

“Matemáticamente, no estamos eliminados, pero dependemos de resultados que son difíciles. Está difícil. Hay que tener fe y luchar hasta el final, como le pasó a Macedonia. (...) En el fútbol no hay milagros. Deberíamos haber estado más arriba en la tabla. Enredamos puntos con países que no nos pasaba, como Bolivia. Y ganamos puntos que no acostumbramos afuera, que no supimos aprovechar”.

El fracaso que significaría no anotarse en el Mundial

“Te podría decir que es un fracaso cuando uno parte con los chicos desde jóvenes y los proyecta para ir al Mundial. No es el caso mío, porque llevo casi un año y medio. Fracaso se podría decir desde el punto de vista de objetivos, eso sí. Pero desde el punto de vista de proceso y cambio, te diría que no. Hemos visto que hay chicos que se proyectan, que tienen cabida en la Selección y que son los futuros seleccionados. Pero hay temas preocupantes. ¿Hace cuánto no llevamos jugadores a Europa? Estamos terminando la Generación Dorada que nos ha dado tantas alegrías”.

Futuro de Lasarte

“Si queda eliminado, Lasarte tiene contrato hasta diez días después del último partido”.

“Creo que hay un síntoma que analizamos con los presidentes de las federaciones. Hace 20 años que una selección sudamericana no sale campeón del mundo. Eso es significativo. ¿En qué se está fallando? ¿Será la formación? ¿Será el imitar a los europeos perdiendo nuestra esencia? Creo que hay un poco de todo. Esta renovación, o regeneración como dice Francis Cagigao, también tiene que venir de políticas institucionales de los clubes. Hay clubes que lo hacen muy bien, sacan jugadores y aumentan su patrimonio desde el punto de vista económico. Es un proceso, una apuesta que se debe realizar”.

El pasado jueves Chile quedó prácticamente eliminado tras perder por 4 goles contra 0 frente a Brasil.

La nueva política en la ANFP

“Después de estas Clasificatorias se vendrá una reestructuración total e integral. Esto incluirá lo que son premios, por ejemplo. Tendremos una estructura ordenada que no existe hoy dentro de los estatutos de la Federación. Ahí se establecerán los premios de los jugadores, las citaciones, los premios en el fútbol formativo, de la Sub 20 a la Sub 23, según la participación y los resultados. Eso quedará fijado para que el día de mañana no aparezca un presidente creativo que nos amarre con pagos a través del tiempo”.

La vicepresidencia en la Conmebol

“Es un honor ser parte del directorio de la Conmebol en mi rol de presidente por derecho propio. Ahora es seguir una ruta de aprendizaje, de desafíos y responsabilidades, que es mi naturaleza propia. Siempre ando buscando desafíos y también responsabilidades. ¿Si me sorprendió? Sí, la verdad es que sí. Me llamó el presidente Domínguez para darme la noticia. Me emocioné, porque nunca pensé que con un año y medio en la Conmebol me pudiesen elegir. Hay gente que lleva muchos más años que yo”.

Reelección por la presidencia de la ANFP

“Aún no lo defino totalmente. Debo hablarlo con mi familia. Estar en este lugar es estar lleno de cuestionamiento, de sacrificios personales. Llegando al sillón eléctrico, como una vez me dijo Arturo Salah, la gente cree que tú eres parte de lo que era antes y que todos los que nos sentamos ahí tenemos un grado de corrupción. Por eso hay que evaluarlo”.

La evaluación de la gestión de Castrilli

“Castrilli ha hecho cambios de una forma muy peculiar. Creo que hay que llegar a un equilibrio. Tengo una reunión pendiente con él. Esos cambios tienen que ser orientados y dirigidos de una forma sutil, pedagógica y también progresiva. En base a eso, las ideas que él tiene de la renovación me parecen bien. Hay árbitros que tienen más de 40 años y que ya no van a llegar a Primera. Hay chicos con mucho talento, ilusión, prestancia. Hasta ahora tendríamos que hacer una evaluación, pero el trabajo que ha hecho él es más bien de orden, de reestructuración. A su modo, se puede criticar su forma. Eso lo tengo que conversar con él”.

Javier Castrilli viendo el partido de la Primera B entre Magallanes y Deportes Santa Cruz, en octubre del año pasado. Foto: AgenciaUno

Las críticas al VAR

“Las críticas ahora son bastantes menos. Antes el teléfono me sonaba 10 veces los fines de semana, ahora no me suena. Por ese lado, te diría que independientemente que haya errores, porque en todo partido habrá un error, se ha mejorado. El VAR, que es lo que he hablado con muchos presidentes del mundo, ha sido una implementación difícil. Pero sí tiene una efectividad de un 90% que ya es bueno, que ya sirve para corregir cobros que no existen. Sí hay mucho que trabajar. Castrilli lo tiene claro”.

Construcción del nuevo Juan Pinto Durán

“Eso está a una sola firma del comodato hacia la Federación de Chile cedido por Bienes Nacionales. Estamos a falta de la pura firma del Presidente Gabriel Boric. ¿Dónde será? Prontamente se dará a conocer cuando el papel esté firmado por el Presidente Gabriel Boric”.