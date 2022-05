Rodrigo Valenzuela y la igualdad en Lima: “Queda la sensación de un empate amargo”

Universidad Católica se trae un punto de Lima que, tal vez en otra circunstancia, sería más que valioso. Sin embargo, el empate de Flamengo en casa de Talleres le hizo perder terreno al tetracampeón chileno. Sobre todo, cuando el próximo rival es el equipo brasileño, en el Maracaná, el martes 17 de mayo.

Así también lo entendió el técnico Rodrigo Valenzuela, quien reconoció que “Católica, por historia, siempre sale a obtener la victoria, no especular. A veces sale de mejor forma que otras. Queda una sensación de un empate amargo. En el fútbol nada está escrito. Si bien nos toca Flamengo nada está dicho hasta que se juegue el partido”.

En se sentido, el interino agregó que “el empate fue justo. Y mientras existan opciones matemáticas, este equipo va a pelear por pasar la fase de grupos. Este es un punto que, efectivamente, sumamos”.

Consultado sobre su análisis del duelo, el ex jugador de Unión Española aseguró que hubo dos tiempos diferentes que favorecieron a uno y a otro equipo.

“El primer tiempo nos costó acomodarnos, pasamos momentos de zozobra, pero estructuralmente estábamos bien posicionados. En el segundo nos sentimos más cómodos, en ese aspecto es lo que saben hacer estos jugadores. Queda el sabor amargo de no poder sostener esos 45 minutos por más tiempo, como lo hicimos con Colo Colo y Flamengo. Pero no me cabe duda por la jerarquía que tienen ellos lo alcanzarán. Nos acercamos más a lo que nosotros queremos”, dijo Valenzuela.

De la misma manera, destacó el trabajo de sus jugadores: “No nos desesperamos, a pesar del primer tiempo. Después en el segundo, se vieron las virtudes del equipo, esa capacidad de asociarse, de triangular, buscar asociaciones. En el segundo tiempo se vio de lo que es capaz que es este equipo, del poderío que tiene, además de la entrega y el pundonor”.

Zampedri, conforme

Fernando Zampedri vivió un partido aparte. El delantero argentino buscó todas las fórmulas para anotar y logró, bien entrado el segundo tiempo, alcanzar el empate para los cruzados que, según sus propias palabras, necesitaba imperiosamente llevarse algo desde Lima.

“Nos fuimos con un sabor amargo en el primer tiempo. Nos movieron de lado a lado, nos tuvieron la pelota, nos llegaron mucho, nos lastimaron. En el segundo tiempo lo afrontamos de otra manera, tuvimos nosotros la pelota, nos creamos dos o tres ocasiones de gol. Tuvimos las situaciones y convertimos. Nos llevamos un empate importante, porque para nosotros era clave sumar y lo logramos. Fue un gran partido para nosotros”, sostuvo el ex ariete de Rosario Central.

Una visión muy parecida a la de Alfonso Parot, quien reparó que “en el primer tiempo no pudimos hacer un juego asociado. Nos vamos con la sensación de que tenemos que salir a buscar al partido como lo hicimos en el segundo tiempo. Al final fue un punto ganado”.

El Poncho, además, reconoció que “tuvimos apoyo audiovisual y nos dimos que teníamos espacios, que es lo que más nos acomoda, salir jugando, buscando al jugador libre, ver en qué sector tenemos la superioridad numérica. Eso te da confianza y te vas soltando”.