El polémico penal a favor de Boca que indignó a Always Ready: “El árbitro vino a cagarnos el partido”

En el Estadio Hernando Siles de La Paz se produjo este miércoles una de las máximas polémicas en lo que va de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Corría el minuto 32 del encuentro entre Always Ready y Boca Juniors. El argentino Eduardo Salvio ingresa al área en velocidad, el portero del cuadro Boliviano, el ex La Calera Arnaldo Giménez, adivina su intención y le traba el balón, lo que provoca la caída del jugador xeneize. El árbitro peruano Kevin Ortega, de manera increíble, sanciona penal para Boca.

La jugada fue clave: los argentinos ganaron por la cuenta mínima precisamente con ese penal, que el propio Salvio transformó en gol a los 36′. Como era de esperarse, una vez consumado el resultado, los reclamos vinieron con todo por parte de Always Ready.

“¿Cómo se puede analizar algo que para mí no tiene nada que ver con el fútbol? Para mí es un regalo, y quiero enviarles un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder. Que dejen que los equipos denominados ‘chicos’ compitan, porque a nosotros nos cagan el partido de hoy por una sanción que no entiendo”, declaró muy molesto el mencionado arquero paraguayo Arnaldo Giménez.

“Le pregunto al árbitro qué quiso cobrar, qué cobró y no me puede responder. Es muy obvio a qué vino, el árbitro hoy vino a cagarnos el partido. Yo me voy muy triste, muy triste, porque terminan regalándole el partido a un equipo grande como Boca”, cerró el meta de Always Ready, que con este resultado se queda en el último lugar del grupo E con 4 puntos, a dos unidades del segundo lugar, que es de Boca Juniors.

Incluso, el presidente del club local, Andrés Costa, aseguró que dirigentes del elenco transandino entregaron regalos del club a la terna peruana en la derrota 1-0 de los altiplánicos.

“Ha molestado y lo hacemos público, una denuncia que ha hecho una policía de haber visto a dirigentes de Boca Juniors que habrían entregado obsequios a los árbitros. Obviamente, se desconoce qué tenía el interior de las bolsas con el escudo de Boca Juniors. Lo que se hizo, conjuntamente con el Jefe de Seguridad de Always Ready, es ingresar al vestuario de los árbitros para poder revisar qué es lo que había adentro. Ahí se descubrieron un montón de obsequios que la Policía ha incautado. Ahora yo me pregunto: ¿Está permitido regalar obsequios a una persona que va a ser juez de un partido y que va a repartir equilibrio?”, afirmó el timonel altiplánico al diario Olé.