Zampedri se preocupa tras no llegar a acuerdo con la UC: “Me hubiera gustado renovar por unos años más”

Fernando Zampedri, goleador y figura de Universidad Católica, se mostró preocupado por su futuro en el tetracampeón del fútbol chileno. El delantero, que suma cuatro goles en cuatro fechas del Torneo Nacional 2022, termina contrato en diciembre de 2023. Y aunque aseguró que hubo conversaciones con Cruzados para renovar el vínculo, finalmente no pudieron llegar a ningún acuerdo.

“Se habló a principio de año, antes de la pretemporada, sobre todos estos temas. No llegamos a ningún acuerdo, así que ahora me enfoco en este año y más adelante veremos”, sostuvo el argentino, pilar fundamental del tetracampeonato del club de la franja.

Precisamente, sus buenas actuaciones llamaron el interés de clubes poderosos de distintos mercados, como el brasileño, por ejemplo. Sin embargo, Zampedri, de 34 años, dio a entender, en conferencia de prensa, que esos sondeos no eran muy convenientes económicamente para la UC, por lo que nada prosperó. Y aunque reiteró que se siente cómodo en la San Carlos de Apoquindo, lamentó que las conversaciones con la directiva no hayan llegado a buen puerto en cuanto su renovación.

“La verdad es que estoy muy cómodo en el club. Si hubiese habido una salida, eso habría sido antes, ya no puede pasar eso. Ahora estoy enfocado ciento por ciento en Católica, nuevamente. Obviamente que si me tocaba irme tenía que haber un beneficio de las dos partes. Como no era así, de ninguna manera me podía ir. Eso lo digo siempre”, agregó.

“Si el club no agarraba un dinero importante, no era la idea, así que me quedo acá, pero sí me hubiese gustado tratar de poder renovar por unos años más, pero bueno, eso se verá mas adelante seguramente. Hoy estoy pensando en los objetivos que tenemos por delante que son muy importantes”, cerró el Toro.

El contrato de Zampedri finaliza en diciembre de 2023 y no tiene cláusula de salida. El futuro del goleador es un problema que Cruzados tendrá que solucionar pronto y no solo para impedrir que su principal agente ofensivo se vaya o se inquiete, sino también para salvaguardar una inversión que rondó los US$ 2 millones, en diciembre de 2020, cuando la UC le compró su pase a Rosario Central, de donde llegó a préstamo.

Los cruzados, exclusivos líderes del campeonato pese a la última derrota ante Palestino, se preparan para visitar este domingo a Cobresal, en el estadio El Cobre de El Salvador.