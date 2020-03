Ronald Fuentes: “Desde que lo presentaron en la Confederaciones, el VAR es una mierda”

Unión Española empató 4-4 con Huachipato. Los hispanos dejaron escapar el triunfo en los minutos finales, luego de que el árbitro Felipe González cobrara un penal a los 94 minutos. El tiro desde los doce pasos fue convertido en gol y el partido terminó en igualdad. Posterior al partido, el entrenador de la Unión Española, Ronald Fuentes, criticó con todo al VAR e incluso dijo que es lo peor que le ha pasado al fútbol.

“El VAR no había funcionado en toda la semana. Está siendo muy mal utilizado acá. En jugadas puntuales, sentimos que el VAR nos perjudica. Desde que lo presentaron en la Copa Confederaciones lo vengo pensando. El VAR es una mierda", dijo el DT. Además antes de emitir dichas críticas, al momento de estar abandonando el campo de juego, el ex seleccionado chileno gritó molesto: “¡Ya sabemos que estamos contra todos, dale!”.

Otro que mostró su descontento con el arbitraje fue Diego Sánchez. “Hay jugadas a nuestro favor que el VAR no revisa y cualquier detalle en contra de nosotros lo van a revisar. Es raro y difícil, porque son decisiones que te echan a perder la semana. Quizás fue penal lo de nosotros, pero ellos cometieron una mano en el área que ni siquiera fue revisada. Eso te calienta porque podría ser otro el desarrollo del partido”, declaró el arquero.

Respecto a cómo le ha afectado a la Unión este sistema desde que comenzó el torneo, el Mono comentó: “El VAR es una herramienta que hay que respetar, pero quiero que sea para todos igual, que se revise cada jugada y no solo algunas. Hoy no sé si habrán revisado una de nosotros, no se entiende mucho. La verdad es que es difícil jugar así”, reclamó.

Otro que criticó el arbitraje de hoy, fue el presidente de Unión Española, Jorge Segovia, el cual mediante su cuenta de twitter, entregó el siguiente mensaje, criticando al juez del encuentro: “Jugador experto Felipe González, el mejor de Huachipato”.