Roque Santa Cruz: “Brereton tiene que dar el salto a la Premier o a un equipo grande de Europa”

A sus 40 años de edad, el delantero paraguayo Roque Santa Cruz sigue vigente en su querido Olimpia. Pero su discurso y la amplitud de conceptos que maneja definen su experiencia. “Me gustaría ser más gerente deportivo que técnico”, dice de manera distendida cuando recibe el llamado de El Deportivo. El ex Bayern Münich habló de todo, analizó el duelo eliminatorio entre su país y Chile para confirmar que “el empate no sirve a ninguno”. Recordó su paso por Málaga con Manuel Pellegrini, a quien elogió su profesionalismo. No negó la importancia de Vidal y Sánchez en la Roja, pero de mostró sorprendido con Ben Brereton, quien triunfo en su querido Blackburn Rovers: “Los hinchas lo respetan y lo valoran mucho”.

¿Cómo ve el duelo eliminatorio entre Paraguay y Chile?

Es un partido súper importante para los dos. Están igual de necesitados. El que tropiece queda muy rezagado, compromete su situación en la tabla de posiciones.

¿Partido de vida o muerte?

Para los dos es muy importante. A esta altura las posibilidades matemáticas tienen demasiada trascendencia. El empate no le sirve a ninguno de los dos equipos, porque los deja a ambos en una situación difícil.

¿El que pierda queda eliminado?

No sé si se puede ser tan tajante, pero lo cierto es que para clasificar hay que ganar partidos, no se puede pretender que pierdan los de arriba para acercarse. La última fecha fue muy atípica, porque ninguno de los países que estaban en segundo plano pudo sumar, no como Brasil y Argentina. No creo que esta fecha doble siga esa misma dinámica. Países como Paraguay o Chile necesitan capitalizar esa gran cantidad de tropiezos de los de arriba. El problema es que quedan muy pocos partidos por delante, hay muy poco margen de acción.

Guillermo Barros Schelotto debutará como técnico de la Albirroja…

Sabemos que el margen del trabajo táctico, sólo puede profundizar en lo anímico. Pero la llegada de un nuevo entrenador puede ser factor, le puede dar nuevos aires a Paraguay. Es una ventaja que tiene sobre Chile. Genera nuevas expectativas, renueva energías y compromisos. El cambio se produce en un momento decisivo. Ojalá se cumpla la máxima de que técnico que debuta, gana (ríe)… ¡Hay que dejar los puntos en casa!

Pero puede ser una desventaja, si apenas conoce a los jugadores…

Bueno, lo que se llegue a mostrar en el encuentro serán las conclusiones de lo que se ha podido charlar. Mucha comunicación con el grupo, harto trabajo táctico en videos y ese tipo de herramientas. El tiempo y la calidad de trabajo no te dan.

Los medios de su país dicen que se podría volver al juego directo que tenía antes el equipo…

No creo que sea así, porque no jugadores con las características parecidas a los de antes. Hay gente de área, es cierto. Pero la fortaleza de este equipo de Paraguay es el toque rápido, el buen pie. Aunque se pida que tiren pelotas al área, la idea debiera ser llegar desde el fondo jugando un poco, tocando. No veo a este Paraguay intentando un fútbol directo, sí una referencia para complementar el buen pie de los futbolistas.

¿Y cómo puede afectar eso?

Tiene que hacer un juego más ofensivo, con presiones altas. Tienen que hacer sentir la localía con mucho pressing. Paraguay necesita que la gente se meta en el partido. Tenemos que poner la pelota en el área contraria. No se volverán locos lanzando pelotazos, sólo en situaciones efectivas. No es algo de lo que hayamos sacado mucho rédito en el último tiempo. Tampoco podemos apostar a posesiones intrascendentes que no nos metan en el partido.

¿Cómo ve a la selección de Chile?

Ha levantado mucho su rendimiento, lo que se ha reflejado en las victorias que lo han acercado a la pelea. Pero ahora otra vez tiene que buscar esas mismas sensaciones. Estos combos de un mes son complicados, porque después tienes que retomar la energía con la que terminaste las fechas anteriores. Eso no es fácil. Por eso es tan irregular todo, les viene mejor a los equipos que necesitan cambiar cosas, tranquilizar los ánimos. Chile no está en una situación de relajo, lo deja apremiado repetir actuaciones buenas. Haber conseguido esos dos últimos triunfos da una tranquilidad aparente, pero tampoco da para confiarse en lo que pasó. El fútbol es actualidad.

¿Qué clima espera a la hora del partido?

Acá estuvo lloviendo en la semana. Si llega a salir el sol, la humedad será importante, viene haciendo mucho calor. Pero igual para los dos, porque mayoría de los jugadores de Paraguay no juegan acá. Los partidos aquí tienden a ser con una velocidad menos, el clima no permite tanta intensidad.

¿Usted estuvo con Manuel Pellegrini en Málaga, cuál es su opinión del chileno?

Tiene una experiencia de trabajo muy buena, trabajé varios años con él. Como entrenador su currículo le precede. Todos los jugadores que estuvimos con él gente destacamos su calidad humana, su manejo de grupo.

Roque Santa Cruz y Manuel Pellegrini coincidieron en Málaga entre 2012 y 2014.

Y ahora está en Betis, donde usted también jugó…

Yo jugué ahí. Betis tiene una presión grande de la gente, son hinchas muy pasionales, con una afición importante. Cada partido de local se juega con 40 o 50 mil personas. Pellegrini se ha ganado a los hinchas.

¿Qué opinión tiene de Ben Brereton del Blackburn Rovers, otra de sus ex camisetas?

Claro, lo sigo mucho porque yo jugué ahí. Ha crecido, está entrando bien en la disciplina del equipo. Tiene todo para triunfar. Juega bien en el área y tiene un gran despliegue físico. Admiro mucho su desempeño. Viene creciendo mucho como jugador, ha evolucionado en su juego. Ha despertado la atención de los sudamericanos por lo que ha hecho con Chile. Ha demostrado que tiene un futuro muy promisorio, en la Premier o en otro lugar.

¿Dónde cree usted que debe de seguir su carrera?

Tiene que pegar el salto en la Premier, creo que no tendría ninguna dificultad para hacerlo. La Championship (segunda categoría inglesa) está por sobre muchas ligas de primera en el mundo, es un campeonato muy competitivo. Brereton tiene que firmar en la Premier o en un equipo importante de Europa.

Ben Brereton celebra el gol que le anotó a Paraguay. Roque Santa Cruz, ex Blackburn Rovers, cree que es el momento de que el chileno dé el salto a la Premier. (Foto: Agenciauno)

En Blackburn Rovers ha sido todo un fenómeno…

Es un jugador muy querido por los aficionados, tampoco tendría problemas para continuar ahí. Los hinchas lo respetan y lo valoran mucho.

¿Qué cualidades destaca del juego de Brereton?

Tiene un gran porte, es muy incisivo, juega bien en el área y destaca tanto en su equipo como en su selección por su despliegue, cumple bien las funciones, es muy disciplinado, más allá del recorrido que puede aportar ha ganado confianza haciendo goles. Se nota el cariño de sus compañeros y de la afición de Chile. Eso lo retribuye mucho.

¿Y qué opina del momento de Alexis Sánchez, el artillero de Chile?

Las cualidades técnicas nunca las ha perdido, compite en equipos de primer nivel, en las mejores ligas del planeta. La confianza la conservará siempre, porque es un jugador muy competitivo y tiene grandes condiciones.

¿Cómo lo debe enfrentar Paraguay?

Es una abrelatas y Paraguay debe marcarlo en todo momento, porque no pueden permitir que crezca en el partido. Le da mucho a Chile, que basa mucho su fútbol en el juego interno que pueda dar Sánchez, es él quien mantiene la pelota en juego.

¿Qué importancia le da usted a la presencia de Arturo Vidal?

Es el eje donde circula todo el juego de Chile. Tiene llegada y le da confianza a sus compañeros. Chile es un equipo con él en el campo y otro sin él. Más allá de lo que juega, entrega estabilidad emocional y futbolística a sus compañeros. Es la punta de lanza que ha tenido Chile para reubicarse dentro de la eliminatoria.

¿Algún vaticinio?

Necesitamos ganar, jugamos de local. Yo creo que podemos ver un 2-1 en favor de Paraguay.