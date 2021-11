DT de Paraguay y su respeto por Ben: “Brereton ha mejorado muchísimo desde la Copa América”

No es exagerado decir que el duelo del jueves en Asunción es de vida o muerte. Paraguay recibirá a Chile por las eliminatorias, donde la selección local verá el debut del técnico Guillermo Barros Schelotto, quien llega en reemplazo de Eduardo Berizzo, quien fue destituido tras la goleada que recibió la Albirroja en Bolivia.

“Tenemos que enfrentar a cada rival y tratar de ganar para llevar a Paraguay al Mundial, previo al partido con Chile nos vamos a preparar para ganarle y representar bien a la camiseta paraguaya”, dijo el mellizo en conferencia de prensa.

Según el ex jugador de Boca Juniors. Las individualidades del equipo Martín Lasarte lo hacen un equipo peligroso. En ese sentido elogió el momento que vive el artillero de Blackburn Rovers.

“Ben Brereton ha mejorado muchísimo en el plano individual desde la Copa América. Pero sería injusto nombrarlo solo a él cuando la selección chilena ha tenido en los últimos diez años nombres y un equipo muy bueno, desde Medel, Vidal, Sánchez y otros jugadores”, expresó el ex DT de Los Angeles Galaxy de la MLS.

Asimismo, el transandino explicó que “(Erick) Pulgar y (Charles) Aránguiz no van a poder jugar, tienen una muy buena selección que debemos enfrentar y superar. Respetamos y reconocemos que han mostrado haber formado parte de la mejor selección de Chile en toda la historia”.

Consultado sobre la confección de su primera nómina al mando de los guaraníes, el ex jugador de Gimnasia aseguró que “citamos a los que creemos que van a estar listos para poder ganar a Chile y el próximo partido en Colombia, no podemos llamar a cuarenta jugadores. Estamos en una instancia en que tenemos seis partidos y podemos definir si vamos o no al Mundial, después de estos seis partidos podemos pensar en lo que pasó. Nos queda esto, seamos positivos. Apoyemos a los jugadores, al grupo y tratemos de ganarle a Chile”.