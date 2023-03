Sadio Mané vs. Julian Nagelsmann: revelan el duro encontrón que sentenció al extécnico del Bayern Múnich

La inesperada salida de Julian Nagelsmann del Bayern Múnich sigue dando de qué hablar en Alemania. El director técnico fue despedido en medio del parón de selecciones y, de forma inmediata, el club dio a conocer que su reemplazo sería Thomas Tuchel, el ex DT del Chelsea. En un principio, los dirigentes señalaron el nivel deportivo como la razón de su despido, sin embargo, con el paso de los días la prensa germana ha estado apuntando a un quiebre de vestuario.

Y es que en esta ocasión, el periódico Bild volvió a informar sobre una situación que alimenta dicha teoría. Según detallan, Nagelsmann se enfrascó en una fuerte disputa con una de las principales figuras del conjunto bávaro. Dicha estrella es el delantero senegalés Sadio Mané.

En la publicación se explica que el atacante estaba furioso con su entrenador debido a los pocos minutos que le dio en cancha en el triunfo del Bayern por 2-0 sobre el PSG en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. En aquel encuentro, el ex Liverpool jugó únicamente ocho minutos, considerando que aún había visto poca acción tras volver de la lesión que sufrió el 8 de noviembre, la cual incluso lo marginó del Mundial de Qatar.

En los detalles que entrega el citado medio, se señala que el jugador confrontó a Nagelsmann incluso delante de todos sus compañeros, quienes estaban sorprendidos por la situación. Además, el adiestrador se mostró notoriamente intimidado por la actitud que mostró su dirigido.

Posterior a la disputa, Sadio Mané fue titular en el siguiente partido del Bayern, cuando se enfrentaron al Augsburg por la Bundesliga. En la siguiente fecha, volvió a estar en el once inicial en la derrota frente al Bayer Leverkusen, la cual le cedió el liderato al Borussia Dortmund.

El mismo Bild también informó recientemente que siete jugadores le habían “hecho la cama” al estratega. Entre ellos, estaban los arqueros Manuel Neuer y Sven Ulreich; Serge Gnabry, Leroy Sané, Joao Cancelo, Jamal Musiala y el mismo Mané. Por otra parte, Joshua Kimmich, uno de los referentes del equipo, negó que en el plantel hubiese algún tipo de quiebre.

Más allá del rumor, no es primera vez que el delantero africano se ve envuelto en confrontaciones con su mismo plantel. En 2019, tuvo un momento de ira cuando fue sustituido en un partido de Premier League, pero su enojo no fue por el cambio, sino por una jugada puntual en que Mohamed Salah prefirió rematar al arco en vez de pasarle el balón, según confirmó él mismo en una entrevista.

Por otra parte, también se debe considerar que en su salida del Liverpool se habló de una relación que se enfrió entre Klopp y el atacante. Salif Diao, exjugador senegalés y que jugó por cuatro años en Anfield, aseguró el motivo por el que Mané se fue de los Reds. “Pienso que desde hace un par de años él llegó a la conclusión de que no recibía el cariño que necesitaba aquí en Anfield. No me refiero a los aficionados, creo que fue más con el entrenador. Las cosas no iban como deberían y ese es el motivo por el que decidió buscar un nuevo reto”, argumentó Diao.

Adicionalmente, la prensa inglesa mencionó que el actual técnico del Liverpool perdió a Mané en el momento en que menospreció la Copa Africana, pues la calificó como un “torneo menor” en 2021, aunque posteriormente aclaró sus dichos.

De esta forma, el nuevo DT del conjunto bávaro, Thomas Tuchel, tendrá una difícil labor en distintos ámbitos. Primero, recuperar la punta de la Bundesliga que le pertenece ahora mismo al Borussia Dortmund, y por otro lado, recuperar un vestuario que aún está dividido por la abrupta salida de Nagelsmann.