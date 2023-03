En Europa apuntan a los siete jugadores que “le hicieron la cama” a Nagelsmann en el Bayern Múnich

La semana pasada el fútbol alemán sorprendió a todo el mundo. Julian Nagelsmann, el hombre a cargo de dirigir al Bayern Múnich durante toda la temporada, fue despedido de forma totalmente inesperada. La noticia se confirmó el día viernes y, además, se agregó que Thomas Tuchel iba a asumir como nuevo entrenador del primer equipo. Los motivos no quedaron tan claros, aunque desde Europa apuntan a una mala relación del joven estratega con los jugadores, lo cual jugó un papel fundamental en la decisión.

El periódico alemán Bild informa que siete nombres en concreto del plantel mantenían una mala relación con el técnico. Los primeros en ser nombrados fueron los arqueros Manuel Neuer y Sven Ulreich. El motivo radica en el polémico despido del preparador de arqueros Toni Tapalovic. Neuer se mostró totalmente en contra de esta decisión, dando entrevistas que radicaron en múltiples críticas hacia él por parte de toda la institución, donde también estaba incluido el mismo Nagelsmann.

Eso sí, en aquella ocasión, la dirigencia del club estuvo alineada con el adiestrador, pues en conjunto consideraban que el portero jamás debió conceder la polémica entrevista sin antes conversar con ellos. “Sentí que me estaban arrancando el corazón, fue la cosa más loca que he experimentado en mi carrera”, fue parte de los dichos del guardameta.

Por otra parte, el mismo medio señala que Nagelsmann no tenía casi relación con el vestuario, y sus opositores dentro del equipo eran jugadores de peso. Serge Gnabry, Leroy Sané, Joao Cancelo, Sadio Mané y Jamal Musiala son los nombres que se apuntan. Todos titulares o piezas importantes del funcionamiento del equipo, a diferencia de Mané que estuvo fuera del plantel por una lesión.

El rumor del presunto quiebre en el vestuario fue rotundamente desmentido por Joshua Kimmich. El volante señaló que en lo deportivo no han rendido como se espera, pero fue enfático en expresar que el DT “no había perdido el vestuario”. Leon Goretzka, otro referente del equipo, también argumentó que no tuvo ningún problema con el estratega, aunque agregó que no sabe si el caso se pudo dar con otros jugadores.

Adicionalmente, Daily Mail señala que Dayot Upamecano, Benjamin Pavard y Matthijs De Ligt también estaban entre los principales elementos que apoyaban a Nagelsmann. Thomas Muller, uno de los jugadores más importantes de la escuadra, se ha mantenido neutro según los reportes.

Lo cierto es que, más allá del posible quiebre del vestuario, el juego que estaba mostrando el Bayern Múnich en el periodo posterior al Mundial de Qatar era cada vez menos convincente, según señaló Oliver Kahn, director ejecutivo del club. Para el histórico ex portero, la decisión se debió tomar a tiempo para evitar que los resultados siguieran empeorando de cara al final de la temporada.

En la Bundesliga, el equipo -previamente- dirigido por Julian Nagelsmann se ubica segundo, a un punto del Borussia Dortmund, equipo con el que se verán las caras en la próxima jornada de la liga. En Champions League, el rendimiento es asombroso: ocho triunfos en ocho partidos, con 21 goles a favor y solo dos en contra. El próximo desafío del conjunto bávaro en esta competición es el poderoso Manchester City.

De esta forma, Thomas Tuchel, el nuevo entrenador del equipo, deberá asumir un importante reto no solo en lo deportivo, sino también en unir a un vestuario que, según los reportes, está dividido por la decisión de despedir al ex DT del RB Leipzig.