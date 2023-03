Bombazo en Alemania: Bayern Múnich planea despedir a Nagelsmann para fichar a Thomas Tuchel como DT

Julian Nagelsmann podría estar viviendo sus últimos momentos al mando del Bayern Múnich. El estratega llegó en 2021 procedente del RB Leipzig, y por el fichaje, el conjunto bávaro tuvo que indemnizar a la escuadra de Red Bull por 25 millones de euros, lo cual convirtió a Nagelsmann en el entrenador más caro de la historia. Sin embargo, sus resultados no han convencido a la siempre exigente directiva del Bayern, por lo cual sus días en la institución están prácticamente sentenciados.

Así lo informó Fabrizio Romano, especialista en materia de traspasos del fútbol europeo con mucho prestigio y credibilidad en la temática. Según señala en su cuenta de Twitter, el club llevaba tiempo considerando seriamente la opción de despedir a Julian Nagelsmann, lo cual finalmente se decidió con efecto inmediato. Romano complementa señalando que fuentes internas de la institución le confirman la noticia.

Adicionalmente, el periodista señala que Thomas Tuchel será el nuevo director técnico del cuadro alemán, con un acuerdo ya aceptado por ambas partes y con el entrenador dispuesto a asumir este nuevo desafío.

El rendimiento de Nagelsmann en el Bayern no ha sido el esperado por la directiva. A pesar de que se instaló en cuartos de final de la Champions League, su estilo de juego no ha sido convincente, pues el equipo ya no gana con la misma facilidad que lo venía haciendo hace años, y de hecho, está segundo en la Bundesliga, a un punto del Borussia Dortmund y con nueve fechas por jugarse. Eso sí, el próximo encuentro del equipo de Múnich en la liga será justamente frente a los negriamarillos.

No es de extrañarse que la directiva del club bávaro sea así de exigente. Cuando Pep Guardiola dirigía a la escuadra, la directiva constantemente lo criticaba por su estilo de juego, pues lo consideraban poco directo y, a veces, con escasa eficacia.

De hecho, en aquel entonces, Franz Beckenbauer, un histórico de la institución, fue uno de los más criticos con el técnico español. “Al final seremos como el Barcelona. Nadie nos querrá ver. Estos jugadores se pasarían el balón hasta en la línea de gol. Mi visión es distinta. Si tengo la oportunidad de disparar a puerta desde la segunda fila, especialmente ante una defensa muy poblada, entonces lo hago”.

Por otra parte, Tuchel ha demostrado ser un adiestrador capaz de conseguir logros importantes. Mientras estuvo en el PSG, los llevó por primera vez en su historia a disputar la final de la Champions League en 2020, en la cual terminaron cayendo justamente frente al Bayern Múnich, el cual dirigía en aquel entonces Hansi Flick, actual entrenador de la selección alemana.

Por otra parte, cuando dirigió al Chelsea, logró bajar la segunda Orejona para el club derrotando al Manchester City de Pep Guardiola en la final de la edición 2020/21. Posteriormente, en 2022/23, fue despedido del conjunto londinense en los primeros meses de la temporada por una serie de partidos en que cosechó malos resultados, concretamente, su destitución ocurrió tras caer contra el Dinamo Zagreb en la Champions League.

Se espera que a la brevedad, el Bayern Múnich haga oficial la noticia. Según señaló Romano, los papeles para oficializar el asunto ya están en proceso de preparación, por lo que habrá que prestar especial atención a los medios oficiales del club.