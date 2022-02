Santiago Escobar y la conformación del plantel: “Estamos contentos lo que tenemos, más los que llegarán”

El Director Técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, está conforme con el armado de su plantel. A la espera del arribo de Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos, asegura que no hay apuro por traer a ningún otro futbolista.

“Por ahora estamos contentos con la plantilla que tenemos, más los dos volantes que llegarán”, aseguró en la rueda de prensa de este viernes. Pese a que los azules evalúan la posibilidad de sumar otro defensor, el entrenador cree que, incluso, alguno de los mediocampistas que se sumarán puede ejercer en esa posición.

Pese a la demora en el arribo del mediocentro, Escobar valora el esfuerzo realizado por traer un jugador en la posición: “Ha habido una gran intención del club por traer refuerzos. Cuando llegue debemos ver las cualidades del jugador”.

Al respecto de las fallidas negociaciones con Ojeda y Lértora no quiso profundizar. “Entramos en el juego de la especulación, y no me gusta porque el hincha se ilusiona”, declaró.

Pensando en Antofagasta

A las 20:30 de este sábado, la U recibe a Deportes Antofagasta. El estratega ya tiene bien estudiado a los Pumas, que vienen de caer ante Cobresal: “Es un equipo que quiere surtir a López con sus laterales. Tienen jugadores de mucho manejo como Uribe y Tello, que triangulan bien y en el uno contra uno son importantes”, destacó.

Pese a que el elenco nortino viene de una derrota, el ex DT de la UC ecuatoriana mira con cuidado lo que pueden hacer. “El mensaje siempre será salir a competir, pensando en que los tres puntos son igual de importantes en cada compromiso. Si yo envío un mensaje equivocado a mis jugadores se pueden relajar”, fueron sus palabras.

Más allá del triunfo que sumo el cuadro azul frente a Unión La Calera, Sachi quiere seguir mejorando en lo que al juego mismo respecta: “La idea es sumar más posesión. Espero ver al equipo ser más protagonista. En la primera fecha el rival nos brindó espacios y comprendimos que había que aprovecharlos”.