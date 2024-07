“Se lo llevan en su mejor momento”: así juega Javier Correa, el cuarto fichaje más caro de la historia de Colo Colo

Hace varias temporadas que el torneo chileno no se reforzaba con jugadores plenamente vigentes y en su apogeo, con procedencia de alguna liga importante. La llegada de Javier Correa a Colo Colo llega a romper esa tendencia.

Porque la liga chilena es un torneo que se ha acostumbrado a recibir jugadores extranjeros que firman como libres en el ocaso de sus carreras o, simplemente, arriban cedidos desde otras instituciones, donde no rindieron.

El delantero cordobés conoce el Monumental como goleador de Estudiantes de La Plata, equipo con el cual se coronó campeón de la Copa de la Liga, en el primer semestre de 2024.

A sus 31 años, el atacante transandino firmó con el equipo pincharrata en enero de este año, proveniente de Santos Laguna de México. Con el cuadro platense alcanzó a jugar 28 partidos y anotó 10 goles, tres de ellos por la Copa Libertadores, unas de las obsesiones de los albos en esta temporada.

“Es muy difícil describirse a uno mismo. Lo único que sé es que voy a dar todo de mi parte. Me voy a pelar el cuerpo para los resultados se me den y la pelota entre al arco. Después se darán cuenta si les gusto, pero la garra y la entrega no la negocio”, aseguró el jugador en su presentación como refuerzo del equipo de Pedrero.

Una contratación que despierta altas perspectivas en el club de Macul, sobre en cuanto a los hinchas. Las mismas que el propio delantero tratará de cumplir, tal como explicó en su primera alocución pública con la camiseta del Cacique.

“Las expectativas creo que se van cumpliendo día a día, quiero tratar de disfrutar y acomodarme. Sé que tengo una responsabilidad muy grande como dijo el presidente (Aníbal Mosa), pero trataré de llevarla con la mayor tranquilidad y trabajo”, explicó Correa.

Un buen definidor

Correa fue formado en Instituto de Córdoba, cuadro en el que debutó muy joven. En sus primeros años, el entrenador Marcelo Bonetto fue quien siguió la carrera del delantero cuando era un juvenil.

“Conmigo debutó a los 16 años en Instituto. Cuando lo subimos al primer equipo había jugadores por delante de él como Ramón ‘Wanchope’ Ábila y otros más. Pero, los que habíamos traído como titulares no rindieron, hubo que cambiar, Javier le sacó mucha ventaja al resto. Tal vez, lo único que le faltó conmigo fue el gol, pero tampoco jugó tanto”, explicó el argentino.

En conversación con El Deportivo, el adiestrador las virtudes del nuevo refuerzo de los albos, quien gracias a su estatura de 1,86 m maneja bien el juego aéreo en ambas áreas.

“Es un jugador que cabecea muy bien, maneja ambos parietales y es bueno en el control del balón, acorde a sus características. Ha tenido una evolución fantástica y ha sabido superar algunos inconvenientes físicos”, agregó Bonetto

En el balance general, el delantero ha disputado 194 partidos en el profesionalismo, en todos los equipos en lo que ha estado entre Argentina y México. Presencias en las que celebró en 54 ocasiones.

“Correa tiene muchas virtudes como goleador. Es un delantero potente, no es un jugador lento, pero tampoco es tan explosivo. Es un excelente definidor, porque maneja ambos perfiles. Maneja el juego aéreo, no solo en el finiquito y corre bien a los espacios”, advierte su formador.

Asimismo, agrega que “es un delantero inteligente, sabe cómo moverse o con sin pelota. No le cuesta retroceder un poco y armar juego, si es necesario; porque no es tosco ni negado desde el punto de vista técnico”.

“Su mejor momento”

La verdad es que el delantero transandino firma con el cuadro de Macul en una época en la que ha conseguido uno de los mejores registros de su carrera, con una media de una conquista de un gol cada dos partidos en la disciplina platense.

“Ahora lo veo muy bien a Correa, en los equipos por los que pasó era un futbolista importante. Tampoco era un jugador que hiciera tantos goles, pero ahora se le ha abierto el arco”, reconoce el técnico que lo hizo debutar.

Y encima agrega que “es un buen refuerzo para Colo Colo, se lo lleva en su mejor momento. Es un jugador que ha demostrado estar plenamente vigente. El club chileno estuvo bien en adelantarse, porque Boca Juniors también estaba interesado”.

Inversión importante

La llegada del delantero argentino obligó a Colo Colo a invertir una suma cercana a los 1,8 millones de dólares. Una cifra que pone a Correa como el cuarto jugador más caro en la historia de Blanco y Negro.

El gasto más alto en este particular ranking es el volante colombiano Macnelly Torres. En 2008, aún con Claudio Borghi en la banca del Cacique, la concesionaria decidió la compra del pase del cafetalero al Cúcuta Deportivo en 2,2 millones de dólares.

El segundo puesto lo comparten dos fichajes estelares. En 1999, Colo Colo decidió el regreso de José Luis Sierra al club. Una deuda de 2 millones de la divisa norteamericana que persiguió al club hasta 2017.

En julio de 2008, el estelar cuadro albo definió la compra del pase del paraguayo Lucas Barrios en 2 millones de la moneda estadounidense. Un año más tarde, el club traspasó al delantero a Borussia Dortmund en una cifra cercana a los 9 millones.