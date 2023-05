Sebastián Abreu se cuadra con Lugano y se lanza contra Argentina: “Hubo criterios diferentes en los cobros del Mundial”

El Mundial de Qatar sigue causando polémica. A seis meses de su final, algunos exfutbolistas levantan la voz acusando que Argentina recibió ayuda arbitral para ser campeón. Hace algunos días fue Diego Lugano, excentral de Uruguay, hoy fue el turno de Sebastián Abreu, también emblema de la Celeste.

“Tuvieron criterios diferentes con algunos penales. Si tienes un poquito de sentido común, sacándote el fanatismo y la camiseta, ya ahora consumado el hecho y que nadie te va a quitar la Copa del Mundo, si haces un análisis de algunas jugadas, acá se cobraron y en otros partidos no”, señala el Loco, quien tuviera un paso por el fútbol chileno entre 2017 y 2018, jugando en Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes.

En conversación con el programa Fútbol de los Grandes, de la radio AM 990 de Buenos Aires, el actual entrenador de César Vallejo comparó la falta que se le cobró a Ángel Di María en la final ante Francia, con la que se reclamó en la selección charrúa sobre Edinson Cavani, que pudo haberles significado el paso a octavos de final. “Si no fue el de Cavani, el de Di María tampoco. Se utilizaron criterios diferentes para cobrarle a Argentina y no cobrarle a otros”, insistió.

El análisis del semifinalista en Sudáfrica 2010 fue más allá y asegura que los cobros dudosos favorables a los equipos favoritos no son algo nuevo. “Esto no quita que Argentina sea justa campeón del mundo, pero ayuda. Es como en los 90, cuando los equipos grandes salían campeones y en los partidos bisagra había una roja para el rival o un penal para el equipo grande, existía eso”, apunta.

Sebastián Abreu, exfutbolista.

En esa línea, el exartillero dice que en la interna de los camarines se sabe que esto sucede. “Por diferentes motivos, sea por la presión o relevancia que genera, o la importancia de los jugadores, pasaba. No vamos a ser hipócritas, uno ganó títulos sabiendo que tenía un plus, llámenlo tener hinchada a favor o presión mediática. Jugábamos con eso”, reconoce.

Entre uruguayos

Hace un par de días, el que levantaba la voz era Diego Lugano. “A Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas. Tendrán sus méritos, pero de los cinco penales que le dieron, cuatro nadie tiene dudas que no fueron. Totalmente forzados. Eso es una realidad”, dijo el exjugador a radio Carve de Montevideo.

El defensor Diego Lugano en uno de los duelos que enfrentó a Chile.

“Esto también es mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, explicó el exfutbolista del Fenerbahçe de Turquía. Una declaración que se condice con lo expresado por su otrora compañero de equipo.

“Lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la federación. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, agregaba.

El excentral no duda. “El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al árbitro a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, remarca.