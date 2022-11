Sebastián Miranda tras la eliminación de la U de Copa Chile: “No tengo vergüenza de decir que esto fue un fracaso”

La apuesta de Sebastián Miranda fue colocar un equipo alternativo ante Huachipato, para jugarse todas las fichas en el duelo válido por Copa Chile.Pero no le resultó. Los acereros le ganaron por goleada y en el Santa Laura se encontró con un formidable Miguel Pinto y una Unión Española que lo dejó sin pan ni pedazo.

“Ellos tuvieron más la pelota, pero nosotros tuvimos las oportunidades más claras y en cuatro de esas chances Pinto estuvo muy bien. Unión, ademas del gol, no se si se generó mas ocasiones de peligro. Y lamentablemente, no pudimos concretar lo que nos creamos y no tuvimos la tranquilidad necesaria en el juego”, aseguró el técnico de los azules.

Luego agregó que no llegar a la final es un fracaso. ”Si bien el principal objetivo que teníamos era salir del tema del descenso, nos habíamos ilusionado con la Copa Chile. Lo pusimos como objetivo cuando eliminamos a Universidad Católica, por lo que no tengo vergüenza de decir que esto fue un fracaso, porque -cómo jefe del grupo- debo asumirlo”, se responsabilizó.

Acto seguido, Miranda aclaró que “cuando me pidieron hacerme cargo del equipo, el objetivo era salvarse del descenso y ese objetivo está superado, Teníamos la ilusión con la Copa Chile, porque habíamos demostrado que la podíamos conseguir... Poseíamos la ilusión de pasar a una final y terminar bien el año, por eso nos vamos con mucha tristeza y dolor”.

Sobre su continuidad en la banca del Romántico Viajero, Miranda dijo que “la decisión que tomemos será siempre lo mejor para el club y será pensada en eso”. Enseguida añadió que “hemos tratado de darlo todo y lo que pase a futuro no lo sé. No me he puesto en el caso de lo que va a pasar. Lo más importante es el bien del club, si sigo en inferiores, lo hago. Si me piden el primer equipo,, hay que analizarlo, y ahora sólo espero haber cumplido las expectativas que se tenían a mi llegada”.

“Las evaluaciones se harán a fin de año”

Por su parte, el presidente de Azul Azul -Michael Clark- tampoco quiso hablar de la continuidad de Miranda y aseveró que “las evaluaciones se harán a fin de año”.

Sobre la derrota, la máxima autoridad de la concesionaria dijo que “Unión ganó bien, es una pena, queríamos cerrar de la mejor manera el año y empezar a pensar en el próximo. Se intentó, pero no se pudo”. Luego, acotó que “no fue la temporada que nosotros queríamos, ni esperábamos. Tampoco se nos dieron los resultados que deseábamos, por lo que hay que hacer cambios”.

Por último, el jugador Israel Poblete concluyó que “veníamos ilusionados con pasar la llave y quedar en el camino es muy triste. Quiero pedirle disculpas a la gente y a la familia y ahora intentáremos terminar la temporada de la mejor forma”. ¿Que les pasó? “No pudimos concretar, pero mis compañeros dejaron todo en la cancha... Fue un año difícil y queremos aprender de los errores para tener un buen 2023”, cerró.