“Simplemente fútbol”: el homenaje del Inter de Milán para despedir a Alexis Sánchez

El Inter le dice adiós a uno de los gestores de su nuevo título en la Serie A. Alexis Sánchez fue despedido del club con la publicación de un video en el que muestran parte de las jugadas con los que el tocopillano maravilló en Italia durante su segundo paso por el elenco nerazzurro.

Un día después de que finalizara su vínculo, el Inter le rindió homenaje de esta forma al delantero en sus redes sociales. Luego, le dedicó especiales palabras en su sitio web.

“Cuatro temporadas con la camiseta del Inter y cinco títulos juntos: Inter y Alexis Sánchez se despiden tras un largo camino juntos. El delantero chileno jugó la temporada 2023/2024 con los nerazzurri después de vestir también los colores nerazzurri de 2019 a 2022″, destacan en la página oficial del club.

“En el último campeonato contribuyó a la conquista del Scudetto, el segundo de Alexis en el Inter, tras el conquistado en 2021. Para el chileno también una Copa de Italia y dos Supercopas de Italia, una de ellas decidida gracias a su gol al final”, escribieron sobre el palmarés del seleccionado nacional.

“En la 2023/2024 Sánchez disputó 23 partidos en la Serie A, con 2 goles, 2 en la Supercopa de Italia y 8 en la Liga de Campeones, con 2 goles. En total disputó 142 partidos con la camiseta del Inter, con 24 goles”, añadieron.

“Los saludos y agradecimientos de toda la familia del Inter van para Sánchez, bicampeón de Italia con los nerazzurri. ¡Gracias Alexis!”, cerraron.

Momento complicado

Una despedida que llega en medio de una situación poco alegre para el deportista nacional, pues se da justo después de la eliminación de la Roja de la Copa América de Estados Unidos 2024.

De hecho, el atacante fue uno de los jugadores que se refirió al controvertido arbitraje de Wilmar Roldán en el duelo contra Canadá.

“Buena onda todo, pero ya no es primera vez que nos pasa. La Conmebol debe aprender de Europa. No es excusa, pero calienta. Con Argentina ya pasó. Fue justo ganador Argentina, pero este no. Con una expulsión así, te jode todo el partido”, enfatizó, solo a modo de introducción, el Niño Maravilla.

“Estábamos entrenando bien, con muchos cambios de jugadores que nos hicieron bien. Le dije al árbitro, que no lo veía bien, no lo veía con calma. Son varias veces. Le dijimos que arbitrara bien. Faltó un poco más de conexión en la parte de arriba, conocerse un poco más. Esto servirá para las Eliminatorias”, manifestó el tocopillano.

“Cuando uno se pone la camiseta de la Selección es algo hermoso. Le pido disculpas a la gente, porque con uno menos igual estuvimos ahí”, destacó.

El objetivo

Ahora, ya sin club y con la Copa América en el pasado, Alexis Sánchez deberá centrarse en su próxima meta, la cual dejó planteada antes del inicio de la competencia en Estados Unidos.

“Estoy escuchando ofertas, estoy tranquilo, disfruto el fútbol y quiero estar en un lugar donde me quieran y aprecien. Me quiero quedar en Europa, siempre ha sido la idea. Es un sueño mío seguir en Europa”, afirmó del goleador histórico de la Roja.