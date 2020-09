Sin Paredes no hay quien anote

Nuevamente Esteban Paredes fue el gran ausente. Ante La Calera, el DT Gualberto Jara optó por guardarlo, pensando en el duelo frente a Peñarol. Y se notó. Su reemplazante, Nicolás Blandi, estuvo lejos de convertir y hacer olvidar por un rato al jugador de 40 años, autor de un tanto frente a Wanderers y otro ante Universidad de Chile. Nuevamente fue superado por los defensores y continúa falto de confianza.

“Blandi está trabajando bien, le falta para alcanzar su nivel físico. Salió de una lesión y se está poniendo a punto. Con los minutos va a ir mejorando”, justificó el entrenador. De todos modos, no escondió su preocupación por la falta de finiquito sin su referente: “Es un tema que tenemos que ir afinando. Indudablemente que Paredes es una garantía de gol. Generamos situaciones, no las convertimos y el rival de pronto las hace”.

El estratega también abordó la titularidad en el arco, que en los últimos dos partidos fue ocupada por Miguel Pinto en desmedro de Brayan Cortés. “Es muy pronto para tomar una decisión. Voy a evaluar y ver videos, y luego definiremos. Pero estaba claro que la rotación de arqueros estaba dentro de los establecido previamente, necesitamos tener a los arqueros en ritmo de competencia”, indicó.

Asimismo, el DT contó cuál es su principal sustento en momentos tan complejos, donde su continuidad está en evaluación. “La principal fuerza que tengo es el apoyo y compromiso de los jugadores. No estamos al nivel que pretendemos, pero nos vamos a ir acomodando y alcanzando nivel en plena competencia. Estamos con toda la motivación”, indicó.

En tanto, Julio Barroso también dio su punto de vista. En conversación con el CDF, el zaguero expuso sus ideas. “Hoy lo más importante es conseguir resultados y solamente sacamos un empate. Creo que tenemos que mejorar”.

Por último, el defensor evitó referirse a una eventual salida del DT. “No voy a hablar de eso. Vengo a jugar un partido de fútbol. Nosotros lo que nos interesa es dar la cara en estos momentos. No me interesa eso, no podemos estar enfocados en eso. Sabemos que hay que ganar y los dirigentes sabrán lo que tienen que hacer. Nosotros no podemos perder el foco”, expresó.