Slavko Vincic: el polémico juez que fue detenido por prostitución, tráfico de drogas y armas que dirigirá el debut de Argentina en Qatar

Slavko Vincic, esloveno de nacionalidad, tiene 42 años y en Qatar vivirá su primera experiencia dirigiendo en un Mundial de Mayores. El juez, que arbitrará el partido entre Argentina y Arabia Saudita, está pasando por el mejor momento de su carrera y pareciera haber dejado atrás un controvertido pasado donde se vio involucrado en algunos problemas con la justicia.

Dos años han pasado de un suceso del que el colegiado asegura que fue un error. Vincic, junto a otras 34 personas, fue arrestado en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina. ¿El motivo? Prostitución, tráfico de armas y drogas.

El esloveno fue capturado junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de una red criminal, mientras se encontraba en una fiesta. En el operativo, los agentes de la policía incautaron 14 paquetes de cocaína, 10 de armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de diez mil euros en efectivo. Según señala el árbitro, acudió al lugar tras ser invitado por un socio que tiene negocios en el país europeo: “Yo estaba sentado en una mesa con mi acompañante y de repente, entró la policía. Yo no sabía por qué, y después de haber testificado, puedo decir que yo no tenía nada que ver con el motivo de aquella investigación”, señaló luego de ser puesto en libertad.

“Después de una reunión con algunos socios comerciales nos invitaron a una celebración en una cabaña, a lo que acudimos. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Luego de la redada policial, fuimos invitados a una entrevista informativa, en la que les expliqué que no conocía a estas personas en absoluto. Con el transcurrir de las horas me dieron luz verde para que pudiera regresar a Eslovenia”, sentenció el colegiado.

Vincic fue detenido por prostitución, tráfico de drogas y armas, pero posteriormente fue absuelto.

Carrera destacable

“Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”, concluyó posteriormente la Asociación de Fútbol de Eslovenia. En tanto, Vincic fue absuelto de la causa y pudo continuar con su carrera profesional.

El esloveno, que es árbitro FIFA desde 2010, impartió justicia en la última final de Europa League y ya dirigió el Mundial Sub 17 de 2017, el Sub 20 de 2019 y la Eurocopa de 2020. También tuvo a su cargo el repechaje entre Perú y Australia en junio de este año, y ahora dará el salto al certamen más importante del balompié mundial.

Luego de más de una década como internacional, el colegiado de 42 años arbitrará el debut de Argentina y Arabia Saudita junto a sus Tomás Klancnik y Andraz Kovavic, como asistentes, y el senegalés Maguette Ndiaye, como cuarto árbitro. En tanto, en el VAR estarán el neerlandés Paulus Van Boekel y el alemán Bastian Dankert, mientras que el control del off side estará a cargo de tunecino Abdelhak Etchiali y el español Ricardo De Burgos.