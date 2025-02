“Soy la persona correcta para este momento del club”: Nunes se blinda en la UC y revela nombre para reforzar la portería

La UC ha tenido una semana movida. Durante los últimos días han avanzado en la búsqueda de un arquero. La lesión de Thomas Gillier obligó a Cruzados a volver al mercado, pese a que habían cerrado el plantel. Ahora, Tiago Nunes reconoció que Adriel, guardameta de Gremio, se acerca a la precordillera. “Es un nombre que hemos evaluado, estamos en contacto. La negociación la lleva Tati. En este momento no tengo ninguna confirmación. Es un buen arquero, seguro, de gran juego con los pies. Es fácil ver sus características”, señaló el entrenador.

Claro que el estratega se enfoca en el duelo del sábado, ante Deportes Iquique. Ahí Universidad Católica buscará dejar atrás la derrota de la semana pasada, ante Coquimbo Unido. Aunque se trata de un panorama complejo, ya que enfrentan a un rival que llega envalentonado al enfrentamiento. “Los felicito por la clasificación en la Copa Libertadores. Vi los partidos. En la Liga de Primera han cuidado jugadores, es un precio que se paga. Son competitivos y muy bien entrenados. Será un partido durísimo”, comentó Nunes.

La UC recibe a Deportes Iquique y espera dejar atrás su derrota ante Coquimbo. (Foto: Photosport)

El duelo se llevará a cabo en el estadio Bicentenario Municipal de La Florida. Luego ejercerán su localía en el Francisco Sánchez Rumoroso. El miércoles, Juan Tagle y José María Buljubasich expusieron las dificultades que han tenido para abrochar recintos. El DT se mostró tranquilo por la situación. “Quede conforme con los dos estadios. En Coquimbo está muy bueno el pasto y La Florida ya lo conocemos. Dentro de la disponibilidad que había, eran las mejores opciones. La cancha no es el principal desafío, sino los rivales, que son equipos bastante duros”, dijo el brasileño.

En esa línea, y contrario a lo expuesto en otras ocasiones, le bajó el perfil al hecho de tener que cambiarse de reductos constantemente y aseguró que, pese a las críticas que han surgido por el rendimiento del equipo, está bien en la institución de Las Condes. “Cuando vine a Católica sabía lo que sería. Evalué todas las posibilidades, sabiendo que había una diferencia entre ser local y localía. Sabía que nos sentiríamos conformes cuando llegue nuestro estadio. No hay nada que reprochar ni reclamar. Dentro de la experiencia que tengo, creo que soy la persona correcta para este momento del club. Sé lidiar con este tipo de situaciones. Hay que proteger al club, a los jugadores y absorber la crítica. Estoy conforme y consciente con lo que vivo acá. Súper motivado y conforme”, aseguró.

Finalmente, abordó la situación actual de los juveniles del plantel. Se le consultó si era un problema la regla del Sub 21 y explicó que no lo considera de esa forma. “Hay jugadores que están haciendo las cosas bien. Corral ha ido de menos a más. Estamos bien cubiertos en ese sentido, también con Rossel. No es una preocupación, hay que seguir las bases, pero los jugadores que entran lo hacen en buenas condiciones”, cerró Nunes.