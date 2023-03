Suma premios en Inglaterra: golazo de Marcelino Núñez es elegido el mejor de febrero en la Championship

Marcelino Núñez sigue recibiendo buenas noticias en Inglaterra. Pues, la anotación del mediocampista ante el Birmingham City, fue elegida la mejor del mes de febrero en la Championship. Hace tan solo unos días, Núñez vivió una de sus mejores presentaciones con la camiseta del Norwich City y hoy, vuelve a ser recordado aquel momento. Es primera vez que el ex UC recibe esta mención, la cual servirá para que el futbolista siga firme en la pelea por ser un jugador desde la partida con los Canarios.

El elenco que se desempeña en la Segunda División de Inglaterra, confió en el talento del jugador y poco a poco comienza a demostrar la calidad que contribuyó a que quisieran hacerse con la carta del mediocampista. Sin embargo, desde su llegada a Europa, la temporada de Núñez ha sido de altos y bajos. Y, en los últimos meses, su presente no fue fácil. Así lo describió el jugador en su última conversación con los medios.

Finalmente, la revancha llegó para el ex Universidad Católica. Dos goles y una asistencia son ejemplos de aquello. Aunque, el mismo futbolista declara que no la pasó nada bien antes de batir la red. “Lo estaba pasando medio mal, porque no me estaban saliendo las cosas. Me frustre mucho. Estaba pasando por un mal momento, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante y el trabajo se reflejó en este duelo”, describió hace una semana el jugador.

La semana pasada, en el duelo ante el Birmingham City, Núñez se despachó un tremendo disparo desde fuera del área, cuando recibió un balón en el aire y con una volea, dejó sin chances de reacción al guardameta John Ruddy. Sin duda, la resolución del chileno conmocionó a los ingleses y chilenos que siguen al futbolista.

Ahora, y ya con el mes de febrero finalizado, se realizó la votación para conocer al mejor gol del mes y con un 90% de los votos, Marcelino Núñez se quedó con el primer lugar, mención y galardón que destaca al jugador por la tremenda anotación en Championship.

Cabe recordar que, también en ese mismo encuentro, el chileno marcó otro gol con el que estableció su primer doblete en duelos oficiales y el triunfo para su equipo por 3 a 1. En esa línea, los duelos han seguido y, con ello, las victorias. Recientemente, ganaron por dos tantos a cero al Cardiff con el chileno siendo titular.

Primeramente, la información se hizo oficial por medio de la propia cuenta de Twitter de Norwich City, en donde mencionan que “para sorpresa de absolutamente nadie (?) y con el 90% de los votos, el tanto de Marcelino Núñez ganó el premio al gol del mes de febrero en Championship”. indica la publicación.

Tanto para los Canarios como para el seleccionado, los días comienzan a ser mejores. Y, de la mano del chileno, el Norwich busca acortar distancias con los de arriba, ya que se encuentran en el séptimo lugar con 52 unidades a 24 de diferencia del puntero absoluto que es el Burnley. Pese a esto, están a solo dos puntos de entrar al repechaje y luchar por un cupo que los devuelva a la división de honor del fútbol inglés.

El próximo duelo es clave. La escuadra de Núñez se medirá por la jornada 35 de la Championship ante el club que ocupa la quinta plaza, Millwall. Duelo a jugarse este sábado, a contar de las 12.00 horas.