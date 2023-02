Marcelino Núñez repasa sus difíciles meses de adaptación en Inglaterra: “La estaba pasando mal”

Vuelve a sonreír en Inglaterra. El mediocampista nacional, Marcelino Núñez, fue la figura exclusiva en la victoria por 3-1 del Norwich City sobre el Birmingham, por la fecha 29 de Championship. El chileno batió redes en dos oportunidades, uno de ellos una genialidad, y también asistió para la tercera cifra. Si bien el presente son puras alegrías, previo al partido el panorama era sumamente distinto. Pues, concluido el encuentro, el ex volante de Universidad Católica así lo hizo saber y se desahogó con los medios ingleses.

Desde su llegada a Europa, el chileno ha lidiado con una temporada de altos y bajos. En un principio, su nivel deslumbraba a los aficionados Canarios. No obstante, fue perdiendo protagonismo y terreno en el transcurso del torneo. Es más, los cambios en el banquillo no le vinieron bien y recaló en el equipo B de dicho club. Pese a esto, Núñez se reivindicó, mostró que estaba para el primer equipo y lo evidenció en el reciente encuentro. El camino no fue fácil, en los últimos meses remo desde atrás y la poca continuidad lo hacían cuestionarse.

Finalmente, la revancha llegó para el ex UC. Dos goles y una asistencia son claros ejemplos de aquello. Aunque, el mismo futbolista declara que no la pasó nada bien antes de llegar a este partido. “Lo estaba pasando medio mal, porque no me estaban saliendo las cosas. Me frustre mucho. Estaba pasando por un mal momento, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante y el trabajo se reflejó en este duelo. Seguiré preparándome y vamos por el sábado”, describió Núñez.

Sin duda la actuación ante el Birmingham fue un envión anímico para el jugador. Parece que Marcelino Núñez está, paulatinamente, recuperando su posición en el Norwich City. De la mano del nuevo entrenador del club, David Wagner, el volante formado en Universidad Católica ha vuelto a tener regularidad y, además, sacó a relucir sus disparos de distancia y faceta goleadora.

“Muy contento por sumar 94 minutos, hace tiempo que no venía sumando y qué mejor que hacerlo metiendo dos goles y una asistencia. Es algo muy lindo”, añadió el goleador de la jornada. Marcelino Núñez vio acción en todo el partido, siendo participativo tanto el marcador como juego y en parte defensiva que le exige el entrenador. Como si fuera poco, para los ingleses fue el mejor de la cancha y, también, en valoraciones de los más destacados.

Por otro lado, Núñez también habló sobre el adiestrador de turno, David Wagner, quien lo ubica en posiciones que, si bien conoce, son facetas que no hacía desde su llegada a la escuadra Canaria. Por lo general, el ex entrenador Dean Smith lo situaba de extremo y pegado a la banda. “Él me hace jugar más por el medio”, dice el volante.

“La posición que a mí más me gusta es quedando cerca del arco rival, de 10 me acomoda mucho, y también de 8, pero tengo claro que estoy a disposición del entrenador siempre”, sentenció el seleccionado nacional.

Marcelino Núñez vuelve a ser protagonista junto al Norwich City y, su próximo desafío será nuevamente por Championship, cuando los Canarios reciban al Cardiff por la fecha 34 de la segunda competición de Inglaterra. Un nuevo apronte donde el seleccionado deberá a volver a demostrar porqué debe seguir siendo desde la partida.