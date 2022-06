Tabilo comienza su participación en el Wimbledon más extraño del último tiempo: sin puntos ATP ni jugadores rusos

El mundo del tenis ya pone los ojos sobre All England Tennis Club, ese recinto ubicado en el sudoeste de Londres y que hace más de 100 años recibe en sus instalaciones al mítico Wimbledon, el quizás más grande de los grandes. Pero este año el evento no es cómo cualquier otro y es que en esta ocasión el Grand Slam británico no se jugará por los puntos.

Una medida que terminó dándose por la cuestionada decisión del evento de prohibirle la participación a los tenistas rusos y bielorrusos, tras la invasión de su país a Ucrania. El torneo tomó una postura y se mantuvo en ella, provocando el enojo de la ATP quien devolvió el castigo y anunció que este año el evento no entregará puntos para el circuito y que los conseguidos en la edición pasada tampoco se congelarían.

El resultado es que los jugadores perderán sí o sí las unidades que lograron en 2021. A Djokovic (3°) por ejemplo se le restarán 2.000 puntos y a Berrettini (11°) 1.200 de los 3.480 que tiene en su cuenta anual. En el caso de los chilenos, Garin (44°) perderá 180, mientras que Tabilo (80°) saldrá ileso, ya que no jugó en Londres el año pasado. De hecho en este 2022 el zurdo jugará por primera vez el cuadro principal del evento.

Pero aquella decisión también provocará que el número uno del mundo no esté presente en el césped británico. Daniil Medvedev fue uno de los 17 tenistas a los que les prohibió su participación, siendo sin dudas el nombre más relevante de la lista.

Daniil debutaría su calidad de número uno en un grande, en esta edición de Wimbledon, pero la organización le dijo que no. A él se sumarán Andrey Rublev (8°), Karen Khachanov (22°), Aslan Karatsev (43°), Ilya Ivashka (40°) en el caso de los hombres, mientras que en el cuadro femenino las ausencias principales serán Aryna Sabalenka (6°), Victoria Azarenka (20°) y Daria Kasatkina (13°).

Lo positivo para el torneo es que esta edición también tendrá retornos importantes. El más mediático el de Serena Williams (411°), quien regresa al circuito tras un año de ausencia. La norteamericana había jugado su último partido en el Wimbledon de 2021, donde había sufrido una lesión que la obligó a abandonar y por la cual no estuvo disputando torneos en 12 meses. La semana pasada compitió en Eastbourne, pero en dobles. En primera ronda enfrentará a Harmony Tan (115°).

En el caso de los hombres, Rafael Nadal es quien se lleva las portadas, ya que regresa al slam inglés tras tres años de ausencias por lesiones. El español cruza un 2022 fantástico en cuanto a resultados consiguiendo el Open de Australia y Roland Garros. En la Catedral intentará conseguir su tercer Wimbledon (2008 y 2010) y su 23° torneo mayor.

Serena practicando en la cancha principal de Wimbledon. (Adam Davy/PA via AP)

Tabilo y Garin listos para el debut

Los chilenos no tuvieron un sorteo fácil para este Grand Slam. Tanto Garin como Tabilo tendrán un debut complejo sobre la hierba, siendo este último el primero en salir a la cancha.

Alejandro enfrentará no antes de las 07:15 (Hora chilena) de este lunes a Laslo Djere (55°) en la cancha siete del recinto. Un partido complejo porque enfrenta a un rival con experiencia en estos eventos y porque el tenista nacional llega entre algodones a esta primera ronda. Hace una semana tuvo que retirarse, por precaución, del ATP de Mallorca, y su nivel físico es una incertidumbre de cara a este duelo

Garin por otra parte debutará el martes en horario a confirmar, pero ante un rival mucho más complejo. El sorteo fue derechamente cruel con el chileno quien deberá medirse ante Mateo Berrettini, número once del mundo y finalista de Wimbledon en 2021.

Además el italiano viene a un nivel tremendo desde su vuelta al circuito, logrando títulos consecutivos en Stuttgart y Queen’s, ambos en pasto. Mateo es un especialista de la superficie y uno de los grandes favoritos para pelear por el trofeo.