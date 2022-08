Tite revive el ninguneo de Mbappé a las selecciones sudamericanas: “Con todo respeto, no jugamos con Azerbaiyán”

Kyllian Mbappé sigue acumulando reacciones a las palabras emitidas hace algunos meses cuando se le preguntó sobre qué selecciones proyectaba como favoritas para quedarse con el título del Mundial de Qatar 2022.

El delantero del PSG de 23 años había señalado a TNT Sports Brasil que Francia y “varios equipos europeos” eran candidatos a levantar el trofeo, aunque “Brasil también es un buen equipo”.

Luego defendió sus palabras argumentando que “la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”.

Luego, fue crítico con el fútbol sudamericano y su proceso de Eliminatorias. “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica, el fútbol no está tan avanzado como en Europa”, señaló en su momento.

Sobre esto mismo, uno de los seleccionadores involucrados en este tema tomó la palabra para responder al galo. El técnico de la selección de Brasil, Tite apuntó que “No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias”, declaró el DT a ESPN.

“Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil’. Seguramente, Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó”, prosiguió.

“Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias. Aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas”, concluyó.

Más respuestas desde Brasil y Argentina

Una de las primeras contestaciones que recibió el ariete del PSG vino desde la Premier League. El volante brasileño Fabinho, del Liverpool, comentó en su minuto que el proceso eliminatorio “No es fácil. Viajamos 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia que no es fácil. No sé si Francia ha jugado en Bolivia alguna vez. Tenemos que ir ahí y no es fácil. Hay sitios como Uruguay, que no es fácil. También Chile, que siempre es difícil”, dijo el mediocampista.

“A lo mejor la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa. Pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí, porque los equipos siempre pelean hasta el final. Es muy duro... Brasil y Argentina, si jugasen en Europa, también se clasificarían como primeros de grupo. Van al Mundial como favoritos”, agregó el jugador de los Reds.

Por el lado de Argentina, el encargado de responder fue Ángel di María después de obtener la Finalissima que disputaron el campeón de la Copa América e Italia, ganador de la Eurocopa.

“Sobre esto, el Fideo, ahora excompañero de Mbappé en el PSG, fue categórico. “Se habló mucho por lo que dijo Kylian, pero nos toca jugar con los de Sudamérica, así como ellos se cruzan con los de acá. Nosotros volvimos a demostrar que estamos a la altura de los de Europa”.

“Tuvimos mucho sufrimiento al perder varias finales, por eso ahora sentimos que es algo muy lindo poder ganar dos seguidas. Poder marcar un gol en un partido definitivo es algo muy importante para mí. Hay selecciones que están muy fuertes, pero nosotros estamos en un gran nivel, somos candidatos”, aseguró.