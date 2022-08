Superman Vargas emplaza a la rectora por el presente de la “U”: “No puede desentenderse de esta situación”

Hay pocas personas más transversales que Sergio Vargas para analizar la actualidad de Universidad de Chile. Superman fue uno de los arqueros más exitosos del club laico, justo en la época del renacimiento del club, después del paso por la Segunda División y años posteriores igualmente angustiosos. Y también le tocó estar en la otra vereda, la dirigencial, por el puesto que ocupó hasta hace poco en la gerencia deportiva de Azul Azul. Ahora, habla como un hincha más, pero no cualquiera. Con conocimiento de causa, por todos los planos que ocupó. Y manifiesta su preocupación por la actualidad del club y, sobre todo, por la campaña de la escuadra de Diego López.

El exgolero no vacila al abordar el principal miedo que ronda al club universitario. O que, en rigor, vuelve a acecharlo: la posibilidad de perder la categoría por segunda vez en su historia. “Irse al descenso sería catastrófico, un desastre. Sabemos todas las dificultades que hay en la institución, a toda la turbiedad sobre la propiedad del club y de quién realmente es”, explica en Directv, en un análisis que, inevitablemente, recorrre la seguidilla de materias que confluyen en el delicado momento que vive la U.

Lo que más lo inquieta, en todo caso, está fuera del campo de juego: la presencia de Mauricio Etcheverry como flamante asesor del directorio estudiantil. “No es una buena decisión”, establece. Y, más aún, pide una intervención más activa de la casa de estudios en el tópico que más intriga a los fanáticos: quiénes son los reales dueños del club. “Todo lo que no esté claro sobre la propiedad del club debería preocupar más a la Universidad de Chile, daña la imagen de la Universidad. La rectora no puede desentenderse de esta situación”, concluye.

Sergio Vargas, en su paso por Azul Azul.

Exculpa a López

Vargas es claro en el diagnóstico de la actual campaña. “Lamentablemente el equipo no ha rendido”, sentencia, en relación al desempeño que han mostrado los jugadores. Eso sí, excluye de responsabilidad al encargado de comandarlos. “Diego López es el que menos responsabilidad en este momento complicado tiene. Tomó al equipo con jugadores que no han tenido buen rendimiento y no se han dado los resultados”, sostiene.