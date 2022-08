Manuel Pellegrini sobre las dificultades del Betis para inscribir jugadores: “Si una venta importante soluciona el problema, adelante”

El Real Betis de Manuel Pellegrini sigue a la espera de poder registrar a sus jugadores pendientes, incluyendo en este grupo a Claudio Bravo. El fair play financiero le ha impedido al conjunto verdiblanco estar a plenitud en el inicio del torneo, aunque ha logrado demostrar un buen juego en su última presentación, en la que terminó goleando por 3-0 a Elche.

Este viernes en la conferencia de prensa previa al duelo contra Mallorca, el técnico chileno confirmó que la plantilla a utilizar solo tiene una variación por la baja por lesión de Víctor Ruiz.

Respecto al tema de las inscripciones, lo único que le queda es esperar. “Es un tema que no lo puedo responder. Hay gente encarga de ello en el club y sólo sé que para este partido seremos los mismos que para el anterior”, comentó el chileno. “Lo importante es que se solucione la situación para estar tranquilos en el terreno de juego”, añadió.

Una de las maneras que tiene el conjunto verdiblanco para poder destrabar esta complicación es la venta de jugadores, situación que es bien vista por el Ingeniero, claro que esta tendría que solucionar el problema.

“Hay una realidad económica que está ahí y lo dije desde que terminó la primera temporada. Llevamos dos años trayendo jugadores libres, pero si hay una venta importante que ayude al club a solucionar de verdad el problema, adelante. Si sólo es una venta para ahorrar un sueldo, tengo claro que no podemos debilitarnos deportivamente”, expresó.

También se le preguntó por cómo están viviendo este proceso los jugadores afectados. “Estoy conversando con ellos continuamente, porque es una situación incómoda, no sólo por no estar participando en los partidos, sino porque no saben qué ocurrirá la próxima semana. Son jugadores de mucho nombre, los capitanes, fichajes... Es cierto que no han podido aportar en el campo, pero su aportación fuera ha sido muy importante”, destacó.

También tuvo palabras para referirse al proceso de las series formativas y su eventual aporte en el club, pero fijando su sitio. “La cantera del Betis ha demostrado ser muy importante y lo seguirá siendo. Hay que dar salida a muchos jugadores del filial y ellos quieren demostrar que pueden dar un paso más, pero luego están las exigencias del Betis en la temporada y es difícil exigirle a ellos en los momentos determinantes y por eso es importante fijar los objetivos para llevar a cabo los planes”.

El próximo desafío en la liga es contra Mallorca. Sobre este duelo señaló que “será un partido difícil como todos los de la liga. Viene con la confianza de sumar un punto en Bilbao defendiendo muy bien y en su casa saca muchos puntos, porque se hace fuerte allí. Debemos salir a buscar el partido de verdad como siempre”.

Por último, se refirió al proceso de recuperación de Canales que “está cumpliendo los plazos y eso es importante, pero no hay que retroceder por querer apurarse” y al juego de Aitor Ruibal. “Ya jugó la pasada campaña de lateral derecho y está acostumbrado a entrenarse en esa posición, incluso como lateral izquierdo. Se adapta a muchas posiciones y personalmente lo veo más como lateral que más adelante, pero tiene capacidad para jugar en varios puestos”, destacó.

El duelo entre el Betis y el Mallorca está programado para este sábado a partir de las 13.30 horas de Chile en el estadio Palma de Mallorca.