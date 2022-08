Rotura de cañerías complica obras en el Estadio Nacional, pero Mindep descarta que el clásico universitario esté en peligro

Las retrasadas obras para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 enfrentan un nuevo problema. Se trata de severos problemas en las tuberías, que impiden el normal funcionamiento de las faenas. Así lo denunció la Asociación de Funcionarios del IND, a través de sus redes sociales y posteriormente mediante un comunicado. Aunque versiones encontradas al respecto.

“Cerca de 1 semana que el Est. Nacional no cuenta con agua por la rotura de un grifo y filtraciones, producto de los trabajos para los Juegos Stgo 2023, lo que ha impedido que los trabajadores puedan cumplir sus funciones, debido a que no existen las condiciones sanitarias”, escribió la Asofind en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, el problema se debió a que la rotura del grifo obligó a vaciar la copa de agua que está en el estadio, dejando sin suministro al coliseo central, el Court Central, las oficinas administrativas, el Patinódromo y el Centro Acuático.

En su escrito, la entidad manifestó su preocupación por cómo se ha llevado el proceso, agregando que “no es la primera vez que la empresa a cargo de las obras ha provocado un daño no solo en el funcionamiento, sino también en lo económico, ya que cada vez que hay que vaciar la copa, toda esa agua perdida debe ser pagada por el Instituto Nacional de Deportes”.

La situación pone en riesgo la realización del clásico universitario, el próximo 27 de agosto, debido a los problemas que enfrentan las obras, ya que esto también genera otros problemas colaterales, como la electricidad y otros servicios. Por este motivo, el personal fue enviado a sus hogares hasta nuevo aviso, pues no resultó suficiente el plan de contingencia diseñado para contrarrestar el inconveniente.

Si bien la entidad afirmó desconocer si se han aplicado las multas a la empresa a cargo por los perjuicios, “que de continuar ponen en peligro la realización de eventos programados en el recinto, como el clásico universitario de la próxima semana”.

La entidad también apuntó una serie de consideraciones técnicas. “Hasta hoy en la mañana, aún no se reparaban las filtraciones, ya que el material de los ductos (rocalit) no es fácil de encontrar ni instalar. De no ser así, se deberá recurrir a un plan de una mayor envergadura, lo que retrasaría aún más la posibilidad de que los funcionarios vuelvan a sus funciones”, sentenciaron.

Sin embargo, desde el Mindep desestiman estas acusaciones y afirman que “las obras no se han paralizado, ya que si bien los funcionarios han limitado su trabajo, las faenas continúan”, junto con adelantar que “el problema del agua se solucionará durante esta jornada”.

Plazos al límite

Hace unos días, el Mindep reconoció que está en gestiones para pedir un aumento de presupuesto y así agilizar las obras de los Juegos Panamericanos. Al ser consultada por El Deportivo, la secretaria de Estado afirmó que “la realidad de los proyectos actuales es diferente a la que existía cuando se planteó la ejecución de estas iniciativas y el costo estimado antes de la pandemia. Los materiales de construcción han subido muy por sobre la inflación, que ya ha sido alta en todo el mundo. Esa es una realidad en toda la industria de la construcción y estas obras no son la excepción. Sin embargo, cada uno de los proyectos pasa por el Sistema Nacional de Inversiones y todos los aumentos de costos deben ser revisados tanto por el Ministerio del Desarrollo Social como por la Dirección de Presupuesto”.

Actualmente hay cuatro proyectos que están en proceso de licitación: el Centro de Entrenamiento del Atletismo Mario Recordón, la Casa de Deportes de Raquetas, el Centro de Deportes Colectivos y el Centro Acuático, obras que la administración anterior había proyectado comenzar en junio pasado. Sin embargo, de acuerdo a la actual, faltaban varios pasos antes de poder iniciar.