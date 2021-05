Toluca y Claudio Baeza quedan en el camino de la lucha por el título mexicano

El Toluca de Claudio Baeza estuvo a sólo minutos de consagrarse entre los cuatro mejores equipos del fútbol mexicano. El cuadro rojo, undécimo clasificado en la tabla regular, cayó 3-1 ante el líder Cruz Azul, equipo que avanzó a la semifinal del octogonal final que decide el título.

Los Diablos Rojos llegaban con una ventaja de 2-1, logrado el miércoles en su estadio, el Nemesio Díez. Sin embargo, comenzó abajo en su visita al Estadio Azteca, que vio más de 20 mil espectadores en sus graderías, en medio de la pandemia.

El gol del ecuatoriano Bryan Angulo, a los 11 minutos, le daba la ventaja deportiva a la Máquina Cementera. Sin embargo, el cuadro de Serrucho supo igualar el marcador sólo tres minutos más tarde, gracias a la conquista de Alexis Canelo.

Un marcador que se mantuvo por más de una hora de partido y que clasificaba a Toluca para la ronda de los mejores cuatro. Pero todo se vino abajo a los 79′, cuando el árbitro Fernando Hernández cobró un polémico penal por presunta falta de José Vázquez sobre Luis Romo.

Un minuto más tarde, Jonathan Rodríguez convirtió el cobro en gol para poner el 2-1 que ya permitía que el elenco capitalino alcanzara la semifinal. Los momentos finales del duelo fueron vertiginosos, ya que Toluca se fue con todo sobre el arco de los locales.

Tanto, que el chileno Baeza terminó jugando como defensor central en la última línea de los rojos. En el tercer minuto de descuento, el ex Colo Colo no pudo cerrar el rápido contragolpe generado por Rodríguez, quien alargó la pelota a Santiago Giménez, quien logró el 3-1 definitivo que le permite a Cruz Azul eliminar a este rival por primera vez desde 1978 y soñar con un título que no llega desde 1997.

Larcamón a semifinales

En la otra llave de cuartos de final, el Puebla -cuadro que dirige el ex técnico de Curicó Unido Nicolás Larcamón- eliminó a Atlas de Guadalajara tras vencer por 1-0. El elenco poblano llega a la instancia de semi tras una década de ausencia.

En la jornada de domingo, Monterrey de Sebastián Vegas recibe a Santos Laguna de Diego Valdés, cuadro que venció 2-1 en el duelo de ida jugado en Torreón. En la otra pareja de cuartos, América deberá dar vuelta en el Azteca el 3-1 que le propinó Pachuca en la ida.