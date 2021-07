Tomás Barrios, el único tenista olímpico chileno: “Garin pudo haber comunicado mejor que no venía a Tokio”

Con la cara roja del calor que azota al mediodía en Tokio, Tomás Barrios (195º) aparece en la zona mixta de la Villa Olímpica. Al llegar, saluda con el puño, lo que provoca la reacción alarmante de la voluntaria, quien luego se pasaría toda la entrevista exigiendo estrictamente que la distancia física se cumpla. “Relájate, está todo bien”, le dice el chillanejo, a lo que ella responde que tiene que cumplir con su trabajo, resguardando las medidas sanitarias, en especial con los deportistas. El número tres de Chile, y único tenista presente en el evento olímpico gracias a su medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Lima 2019, charla con El Deportivo en la antesala del debut, ante el francés de 34 años Jeremy Chardy (68° ATP).

Jugó en el cuadro principal de Wimbledon y ahora está listo para debutar en unos Juegos Olímpicos. Quizás los dos escenarios más importantes del tenis. ¿El mejor momento de su carrera?

Han sido unos 3-4 meses bastante intensos, he jugado y ganado varios partidos, y me siento cercano a mi mejor nivel. Estoy muy contento por eso. Wimbledon fue una experiencia increíble. Llegué muy encima de la fecha y sin haber entrenado en pasto. No me esperaba para nada entrar al cuadro principal, pero partido tras partido me fui sintiendo muy bien, y acabé jugando en el All England, el recinto más legendario de nuestro deporte. Uno siempre va a querer más, pero fue lindo y un torneo muy bueno donde también me reencontré con el público luego de un año y medio jugando con gradas vacías. Me entretuve y lo pasé bien.

En Tokio se presenta como uno de los jugadores con menor ranking y experiencia. ¿Viene a dar una sorpresa?

Vengo a tratar de hacerlo lo mejor posible y con el paso de los días ya veremos hasta dónde puedo llegar.

¿Es de los que se siente privilegiado al disputar unos Juegos en medio de una pandemia, o decepcionado por no poder vivir el ambiente olímpico en su esplendor?

Hay muchas decepciones dado el contexto mundial, pero estoy en unos Juegos Olímpicos cumpliendo mi sueño y todo el resto no importa. Mal que mal, los Juegos pudieron haberse cancelado, pero se lograron hacer y hay que valorarlo.

A propósito de su debut en grandes competencias. ¿Prefiere ganar una medalla de oro o un grand slam?

Las dos. Dejémoslo así para no pelear.

¿Qué le dijo Nico Massú?

Hablé ayer con él, me dijo que lo disfrutara a fondo. Él es siempre una inspiración, sobre todo si de olimpismo se trata. Somos bien cercanos, entonces siempre que puede me transmite sus sensaciones y energía. Hablamos de mi juego, de cómo tengo que enfrentar esta competencia. Con Fernando también nos pudimos comunicar, aunque no hablamos mucho sobre los JJOO. Tengo el recuerdo de haber visto Atenas cuando era muy chico, y de siempre seguir las repeticiones de esos partidos año a año. Es buenísima la sensación de ahora ser yo quien vaya a representar a Chile en el tenis olímpico con una historia tan potente. Lo que hicieron es un hito único que probablemente no se repetirá.

¿Cristian Garin le faltó el respeto a esa historia, al Team Chile y al país, bajándose de la cita?

Yo diría que no, por algo se están bajando tantos jugadores. Cada uno va con sus propias decisiones. Yo con la mía: estar acá cumpliendo un sueño de toda la vida. Quizás Cristian lo pudo haber hecho un poco mejor, pero de ahí a faltar el respeto, no estoy de acuerdo.

¿Hubo razones que no quiso exponer?

No lo sé. Pregúntale a él.

¿Y usted qué le dijo al respecto? Algo tiene que haber sentido al saber que su colega y amigo no venía en el equipo del que es parte.

Sí que hablé con él, pero nada sobre los Juegos. Él lamentó la avalancha de críticas y “odio” que recibió. ¿El deportista debe darle importancia a lo que se diga en redes sociales?

Eso es muy personal, aunque para mí no vale casi nada. No leo ni me importan las críticas que escribe gente que no conozco y que lo hacen a través de una pantalla. Sí hay que reconocer que contra Cris fue excesivo todo lo que le llegó.

Y cuando dice sobre su baja que pudo haberlo hecho mejor, ¿A qué se refiere?

Que pudo haberlo comunicado mejor.

¿Cuál era la manera correcta?

Y bueeh. Más que eso no sé.

¿El cuadro pierde peso con tantas bajas dentro del top 50?

Sí. Bajas como la de Nadal y Federer son muy importantes, aunque al final están Djokovic y varios top ten. Cada cuál sabrá por qué no vino. Yo estoy acá, cumpliendo mi sueño en un evento que ocurre cada cuatro años. No me importa que no repartan puntos ATP, ni que existan tantas restricciones. Siempre lo soñé y lo aprovecho de la misma manera como si fueran unos Juegos normales.

¿Quién es a su juicio, el mejor tenista de la historia?

A mí me gusta Federer, pero Djokovic ya lo superó. Para qué decir si este año gana el Golden Slam. Ahí se acaba la discusión.

¿Cómo imaginas a este grupo de tenistas chilenos que armas junto a Garin, Jarry y Tabilo, en diez años más?

Somos jóvenes y muy unidos. Seguiremos siendo un equipo interesante y podremos lograr grandes cosas.

¿Se compara con los tenistas de tu generación que hoy están arriba? Shapovalov, Rublev, De Minaur, entre otros. ¿Qué te falta para alcanzar aquel nivel?

No, no me comparo con nadie y me enfoco en hacer lo mío. Sé que me falta consistencia, regularidad. Pero jugado más agresivo y sacando mejor, como le he venido haciendo, las cosas se me van a dar. Voy en buen camino.

Tsitsipas y Kyrgios se pusieron a discutir sobre el coaching en el tenis. ¿Debería permitirse?

Lo entretenido del tenis es ver cómo nos la arreglamos solitos en la cancha, ver cómo el jugador reacciona sin que nadie le diga qué hacer. Aunque creo que no debería ser tan estricto y se debería poder permitir en menor medida. Creo que me sitúo en el medio de esa discusión.